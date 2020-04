Börse in Krisenzeiten : Am Anfang steigen die Sparzinsen

Es klang nach einem Lichtschimmer im Dunkeln. Hat alles Schlechte auch sein Gutes? Gerade meldeten Internetplattformen wie „Tagesgeldvergleich“ voll Begeisterung: „Coronavirus lässt die Sparzinsen steigen.“ Immerhin hatten einzelne Banken wie das schwedische Institut Klarna die Zinsen für Einlagen von Privatkunden erhöht. 0,6 Prozent gibt es jetzt bei manchen Instituten wieder auf Tagesgeld, bis zu 1,05 Prozent auf Festgeld für ein Jahr.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Gedeutet wurde das von den Vergleichsportalen als Zeichen, dass zumindest bestimmte Banken jetzt auf der Suche nach Liquidität wieder stärker an Einlagen von Privatkunden interessiert seien. So ein Phänomen war jedenfalls noch aus der Finanzkrise in Erinnerung: Wenn es an den Finanzmärkten wirklich eng wird, entdecken die Banken ihre Liebe zum Sparer wieder.