Umgang mit Immobilien : Halten oder verkaufen – das ist hier die Frage!

Aktualisiert am

In der vergangenen Woche habe ich mir Gedanken gemacht, ob es sinnvoll ist, eine Immobilie in viele Aktien umzutauschen. Das scheint bei manchen von Ihnen, vermutlich „fanatischen“ Anhängern von Betongold, nicht gut angekommen zu sein. Aktien seien im Augenblick hoch bewertet, schrieb mir eine Leserin, und es zeuge von gewisser Naivität, solide Immobilien in Aktien zu Höchstkursen umzutauschen.

Was meinen Sie dazu, liebe Leserinnen und Leser, sehen Sie das auch so? Sollte das tatsächlich der Fall sein, dann ist es mir offenkundig nicht gelungen, Ihnen das wahre Problem dieser Geschichte bewusst zu machen. Geben Sie mir eine zweite Chance, Ihnen vor Augen zu führen, dass der finanzielle Erfolg vergangener Zeiten keine Garantie für künftigen Sonnenschein ist? In diesem Sinne möchte ich Sie vor die Wahl stellen, ob ein Mehrfamilienhaus oder 52 „besondere“ Aktien die bessere Geldanlage sind.