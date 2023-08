Vom Komiker Danny Kaye stammt der Ausspruch, dass die Wirtschaftswissenschaften die einzige Disziplin sind, in der jedes Jahr auf dieselben Fragen andere Antworten richtig sind. Diese Idee stimmt sicherlich auch für einige Antworten, die Investmentberater und Vermögensverwalter ihren Kunden geben. Beispielsweise für die Antwort auf die Frage, wie man sich und sein Vermögen vor Inflation schützt.

Die handelsübliche Antwort darauf lautet: Flucht in Sachwerte. Also in Häuser, Aktien, Schmuck, in quasi alles, was man in die Hand nehmen kann. Alles, was einen Nutzwert, einen Gebrauchswert hat, gewinnt und schützt im Falle der Inflation – richtig? Oder gibt es hier auch andere Antworten?