Spezial Nachhaltig Investieren : Das taugen nachhaltige ETF

Es gibt in Fragen der Geldanlage derzeit eine scheinbar unschlagbare Kombination. Unschlagbar deswegen, weil sie zwei Modethemen der Investmentwelt miteinander vereint. Die Rede ist von nachhaltigen ETF, wahlweise auch als ESG-ETF oder grüne ETF bezeichnet. Von solch wilden Buchstabenkombinationen sollten sich die Anleger nicht verwirren lassen, denn im Prinzip ist die Sache einfach.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Da ist zunächst Modethema Nummer eins, der ETF. Das Buchstabenkürzel steht für Exchange Traded Fund (zu Deutsch: börsengehandelter Indexfonds). Solche Fonds bilden die Wertentwicklung eines zugrundeliegenden Index wie beispielsweise des Dax nach. Gewinnt also der Dax zwei Prozent hinzu, ist auch der ETF zwei Prozent im Plus. ETF haben in den vergangenen Jahren stark an Popularität gewonnen, weil sie leicht zu verstehen sind und die Anleger deutlich weniger Gebühren kosten als klassische Fonds. Zudem folgen sie einem Gedanken, den Eugene Fama, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, bekannt gemacht hat: Keiner, nicht einmal der beste Fondsmanager, kann auf Dauer bessere Ergebnisse erzielen als der Aktienmarkt als ganzer. Darum kommen ETF ohne Fondsmanager aus.