Geldanlage mit Köpfchen : Lieber Lotto spielen als Aktien kaufen

Viele Deutsche wissen, wie sie ihr Geld gewinnbringend anlegen können. Trotzdem tun sie es nicht – denn wer heutzutage noch Geld mit seinem Ersparten verdienen will, der muss mehr Risiko wagen.

Wie ticken die deutschen Sparer – auf welche Geldanlagen setzten sie und womit glauben sie, am meisten zu erwirtschaften?

Der deutsche Sparer ist hart im Nehmen. Seit Jahren bekommt er so gut wie keine Zinsen mehr auf sein Erspartes, lebt also mehr schlecht als recht mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Und wie geht der gewöhnliche Sparer mit dieser Zins-Tristesse um?

In der Regel ärgert er sich im Stillen, vielleicht beklagt er sich mal bei seinem Bankberater, dass sich das Sparen nicht mehr lohne. Ansonsten übt er sich in Genügsamkeit und schraubt seine Erwartung an künftige Zinserträge nach unten. Was der deutsche Sparer aber oft nicht tut: aus der schlechten Lage das Beste für sich herausholen. Er bleibt meistens träge und bekommt früher oder später die Folgen zu spüren. Weil die Inflationsrate höher liegt als die Zinsen, die er aufs Ersparte bekommt, verliert er real Geld.

Dabei ist vielen Deutschen durchaus bewusst, dass sie den von der EZB auferlegten Nullzinsen nicht einfach ausgeliefert sind, sondern dass sie es zu einem guten Teil selbst in der Hand haben, besser fürs Alter vorzusorgen. Dafür müssten sie aber über den eigenen Schatten springen und ein wenig Mut zeigen. Denn wer heutzutage noch Geld mit seinem Ersparten verdienen will, der muss mehr Risiko wagen. „Dass es keine Zinsen mehr gibt, ist eine schleichende Enteignung des Sparers und müsste bei ihm zu stärkerem Umdenken führen“, sagt Anke Schaks, Geschäftsführerin des Vermögensverwalters Meag und beim Versicherungskonzern Ergo zuständig für Investmentprodukte.

Jeder fünfte legt kein Geld an

Die Botschaft hören die Deutschen wohl, allein, ihnen fehlt der Mumm. Dies zeigt auch der Ergo Risiko Report, der am kommenden Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt wird und der F.A.S. schon in Teilen vorliegt. Demnach glauben 63 Prozent der 3200 Befragten, dass sie mehr Geld erwirtschaftet hätten, wenn sie in Aktien oder Fonds investiert hätten.

Dass mit Tagesgeld mehr zu holen gewesen wäre, glaubt nur jeder Zehnte. Offenbar hat der überwiegende Teil der Durchschnittsdeutschen also eine ziemlich realistische Vorstellung davon, wie eine gute Geldanlage in diesen Zeiten aussehen sollte und dass mehr Risiko eine höhere Rendite verspricht. Tatsächlich besitzt aber nur jeder vierte Befragte Aktien oder Fondsanteile. Jeder fünfte legt gar kein Geld an.

Die meisten haben ihr Geld weiterhin vor allem in Lebensversicherungen (37 Prozent) oder der eigenen Immobilie (34 Prozent) stecken oder auf Sparbüchern, Tages- und Festgeldkonten (37 Prozent) liegen, wo es bestenfalls minimale Zinsen gibt. Laut Bundesbank verkümmern mehr als zwei Billionen Euro auf solchen Konten. „Die Leute legen Geld beiseite, das hat aber wenig mit aktivem Investieren zu tun“, sagt Mirjam Jenny. Sie ist leitende Wissenschaftlerin am Harding-Zentrum für Risikokompetenz des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und hat mit dessen Direktor Gerd Gigerenzer maßgeblich am Risiko Report mitgewirkt.

26 Prozent setzen auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung

Zum zweiten Mal haben die Ergo und die Wissenschaftler untersucht, wie es um die Risikokompetenz und die Eigenverantwortung von erwachsenen Deutschen bestellt ist. Und zum zweiten Mal ist das Ergebnis ernüchternd. Positiv ausgedrückt: Es ist noch Luft nach oben. Kritischer formuliert: Es fehlt den Deutschen weitgehend an Kompetenz, ein Risiko angemessen einzuschätzen. Sie haben entgegen jeder Wahrscheinlichkeit beispielsweise mehr Angst vor einem Flugzeugabsturz als vor einem Herzinfarkt. Auch an eigenverantwortlichem Handeln hapert es ihnen mitunter gewaltig. Das gilt für viele Dinge, von der Gesundheit bis zur Geldanlage.

Der Mangel an Eigenverantwortung wird im Risiko Report besonders eklatant bei der Frage, worin die größten Chancen für die persönliche finanzielle Zukunft lägen. Dass steigende Zinsen und höhere Renditen am aussichtsreichsten sind, behaupteten gerade einmal 16Prozent. Mehr Leute, nämlich 18 Prozent, hoffen lieber auf einen Lottogewinn.