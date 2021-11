Private Debt : Direktkredite erfreuen sich zunehmender Beliebtheit

Seit der Finanzkrise tun sich die Banken mit der Kreditvergabe an Unternehmen immer noch schwer. In die Bresche gesprungen sind Fonds. Diese Private-Debt-Anlagen sind bei Anlegern sehr gefragt.

Die sogenannten Private Assets, also nicht börsennotierte Vermögenswerte, erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Im Vordergrund stehen dabei mit Private Equity Eigenkapitalanlagen, während Fremdfinanzierungen (Private Debt) etwas weniger Aufmerksamkeit erfahren. Die Anlageklasse umfasst die Investition in notleidende Darlehen, die Finanzierung von Infrastruktur- und Immobilienprojekten, wird aber oft mit der vierten Komponente, der direkten Vergabe von Krediten an Unternehmen gleichgesetzt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Volumen dieser Direktkredite in den vergangenen Jahren beständig zugenommen hat.

„Direktkredite haben in Europa überhaupt erst nach der Finanzkrise Bedeutung erlangt“, sagt Kirsten Bode, Ko-Leiterin der paneuropäischen Abteilung für Private Debt bei der Fondsgesellschaft Muzinich. Das sei auch politisch so gewollt gewesen, weil sich die Unter­nehmensfinanzierung in den USA mit ihrer stärkeren Kapitalmarktorientierung gegenüber dem bankenlastigen System Europas als stabiler erwiesen habe. Erst seit der Krise durften Fonds überhaupt Direktkredite ausreichen. Entfielen daher im Jahr 2008 gerade einmal 5 Prozent der Mittel in Private-Debt-Fonds auf Direktkredite, so ist es mittlerweile fast die Hälfte, während der Anteil notleidender Kredite von knapp der Hälfte auf ein Achtel geschrumpft ist.