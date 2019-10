Finanzvertriebe an der Uni : Sie wollen an euer Geld

Dieser Hörsaal der Universität Mannheim hat es in sich. Er liegt nicht nur an prächtiger Stelle, im Schloss der Stadt. Sondern er trägt auch einen zumindest in der Finanzszene bekannten Namen: den Namen Manfred Lautenschlägers. Dieser Mann ist nicht etwa der Gründungsrektor der Hochschule oder ihr bekanntester Professor. Er ist auch kein ehemaliger Ministerpräsident, der sich um die Universität verdient gemacht hat. Nein, Manfred Lautenschläger ist einer der Gründer des umstrittenen Finanzvertriebs MLP, er ist das „L“ im Unternehmensnamen. Er spendete im Jahr 2001 knapp 400.000 Euro für die Renovierung des drittgrößten Hörsaals der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre. Eine weitere Spende floss in das Foyer, das nun MLP-Forum genannt wird. An beiden Orten würdigt eine Tafel den Spender.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dabei bleibt es freilich nicht. MLP und andere Finanzvertriebe wie Tecis, Akademikerfinanz, Horbach, A.S.I. oder die DVAG versuchen auf vielen Wegen, in die Universitäten hineinzukommen. Denn dort studiert eine lukrative Zielgruppe. Sie verdient nach dem Studium überdurchschnittlich gut. Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Mediziner stehen besonders im Fokus, aber auch Juristen und Lehrer. Denen verkaufen Finanzvertriebe oft überteuerte Produkte, an die die Absolventen im schlimmsten Fall jahrzehntelang gebunden sind. Das können Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits- oder Krankenversicherungen sein, später nach dem Ende des Studiums auch Immobilienfinanzierungen sowie Renten- und Lebensversicherungen. Die Berater begleiten die Studenten und anschließend die Berufstätigen über viele Jahre und bieten ihnen je nach Lebenssituation immer neue Produkte an.

Hohe Provisionen für die Verkäufer

Das lohnt sich für die Verkäufer, die Provisionen für den Abschluss einer Lebensversicherung zum Beispiel können mehr als 10.000 Euro betragen. Jetzt zu Semesterbeginn an vielen Universitäten schwärmen sie wieder aus, immer auf der Suche nach neuen ahnungslosen Kunden, die die Berater zu einem unverbindlichen Gespräch einladen und später zu einem Versicherungsabschluss überreden können. Die Methoden sind umstritten und teilweise ethisch fragwürdig. Sie nutzen die Unerfahrenheit der Studenten in finanziellen Fragen gnadenlos aus. Denn selbst Wirtschaftsstudenten wissen wenig über die nötigen Versicherungen und besten Wege zur Altersvorsorge, in anderen Studiengängen ist das noch eklatanter.

Die börsennotierte MLP hat bei Akademikern sicher die größte Vertriebskraft unter den Finanzvertrieben. Das Heidelberger Unternehmen hat angekündigt, sein Hochschulteam in den nächsten drei bis fünf Jahren auf 600 Berater zu verdoppeln. „Wir sehen steigende Studierendenzahlen in Deutschland, und Absolventen machen einen wichtigen Teil unseres Neugeschäftes aus“, heißt es bei MLP,

Die raffinierten Methoden der Anbieter

Das ist keine gute Nachricht für Studenten. Schon jetzt sind die Universitäten von den Finanzvertrieben durchsetzt. Ein Student berichtete der F.A.S. von Seminaren zum Thema „Gehaltsverhandlungen“ an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen in den Master-Studiengängen „Controlling“ und „Innovation Management“. Die hatte der zuständige Professor für prüfungsrelevant erklärt, entsprechend hoch war die Präsenz der Studenten. Die Seminare wurden in mehreren Kleingruppen von MLP-Mitarbeitern veranstaltet. Am Ende seien Zettel verteilt worden, auf denen die Studenten Kontaktdaten angeben sollten, um eine individuelle Gehaltsanalyse von MLP zu erhalten. „Es herrschte eine seltsame Drucksituation, niemand traute sich, den Zettel nicht auszufüllen“, erzählt der Teilnehmer. Die Studenten wurden nachher zu Beratungsgesprächen in die Räume von MLP eingeladen, einige gingen auch hin.