Superreiche : Singapur lockt reiche Familien

Der rasch wachsende Finanzplatz Singapur stößt tiefer in ein noch junges Feld vor: Er will die Ansiedlung von „Family Offices“ stärker fördern. Mit ihren eigenen Büros, hinter denen sich in der Regel Unternehmen oder Stiftungen verbergen, versuchen wohlhabende Familien ih­ren Besitz zu wahren und zu mehren. Der streng regulierte, steuergünstige Stadtstaat will ihnen künftig eine noch bessere Plattform bieten. Der Plan zielt wohl auch darauf, noch mehr Anlagevolumen aus dem konkurrierenden Hongkong anzuziehen. Seit Peking mit eiserner Faust dort seinen Kurs durchsetzt, wandern immer mehr Kapital und Talent auf die Tropeninsel ab.

Das Singapurer Wealth Management Institute (WMI) bündelt den Vorstoß in einem neuen Netzwerk na­mens „Global-Asia Family Office Circle (GFO Circle)“. Hinter dem Institut verbirgt sich der Stadtstaat: Das WMI wurde von den Singapurer Staatsfonds Temasek und GIC gegründet. Seine Aufgabe ist es, „Singapurs Wachstumspläne, ein führendes internationales Zentrum für Wohlstand und Anlagemanagement zu werden, voranzu­treiben.“ Die Tropeninsel mit ihrem extrem schnell wachsenden Anlage­volumen hat hier einen weiteren Geldstrom ausgemacht: „Family Offices spielen eine wichtige Rolle für das Wirtschaftswachstum in Singapur, in­dem sie geduldiges Kapital, geschäft­liches Fachwissen und Netzwerke einbringen, die dazu beitragen, Unternehmertum, Innovation und Philan­thropie hier zu fördern“, umschreibt Jillian Lim das Vorhaben. Sie führt den Sektor bei der Wirtschaftsförderungsbehörde EDB. Die Wohlstandsverwalter in Familiendiensten sollten den „Zu­gang zu Chancen in Singapur und der Region verbessern“, hofft sie. Foo Mee Har, die Chefin des Instituts, fasst die Vorteile für Singapur zusammen: „Das schnell wachsende Family-Office-Segment schafft Spitzenarbeitsplätze und neue Karrieremöglichkeiten für Singapurer in Neugründungen, aber auch in Bereichen wie Vermögensverwaltung, Steuern, Buchhaltung, Rechts- und Treuhanddienst­leistungen.“

Ökosystem der guten Zwecke

Schon jetzt funktioniert das. Die Zahl der Familienbüros in Singapur hat sich im vergangenen Jahr auf rund 400 verdoppelt. Der Stadtstaat plant, wie so oft, einen vernetzten Ansatz. Finanzminister Lawrence Wong wies mehrfach auf die Bedeutung der Finanzierung des Kampfes gegen den Klimawandel hin. Singapur arbeitet daran, auch dafür zu einem Schwerpunktort zu werden. Immerhin bräuchten allein die zehn südostasiatischen Länder rund 200 Milliarden Dollar „grüner Investitionen“ jährlich bis 2030, erklärt Wong: „Mit ihren Programmen zieht die Notenbank MAS mehr grüne Fonds und Vermögensverwalter mit einer starken Ausrichtung auf Nachhaltigkeit an. Das wird helfen, unser Ökosystem für nachhaltiges Finanzieren wachsen zu lassen.“

Dieses Ökosystem der guten Zwecke soll den teuren Standort dann auch noch mehr Familieninvestoren schmack­haft machen. Davon sollen bei­de Seiten profitieren. Denn über den Aufbau des Netzwerks der Superreichen hinaus wird der GFO-Zirkel einen Schwerpunkt auf das He­ran­ziehen von Talenten für die Branche legen. Dafür haben sich die Singapurer einmal mehr starke Partner ge­sucht. Gemeinsam mit Dalio Philanthropies wird die WMI globale Anlagestrategien und Marktprinzipien unterrichten. Zusammen mit der Gates-Stiftung wird dem Nachwuchs eine Masterklasse in Philanthropie angeboten werden. Und der Stanford-Professor Bill Burnett lehrt „zweckgerichteten Vermögensaufbau“.