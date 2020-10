Monopoly, Börse oder Spende : Was tun mit einer Million?

Liebe Anlegerinnen, verehrte Damen, werte Leserinnen! Was sagt der Sachse, wenn er neugierig ist? Richtig – ich hätte da mal ’ne Frage. In diesem Sinne würde ich von Ihnen gerne wissen, was Sie, falls Sie alleinstehend, charmant und vermögend sind, mit einer „überflüssigen“ Million machen würden, die Sie vor Jahren in Form eines Grundstücks geerbt haben.

Würden Sie die Latifundie mit einem Gebäude bebauen? Oder würden Sie die Liegenschaft verkaufen, das Geld in einen Porsche investieren und Männern den Kopf verdrehen? Oder würden Sie die Scholle in Aktien umtauschen? Bitte glauben Sie jetzt bloß nicht, mir bekomme die Luft in Berlin und Dresden nicht. Mir hat eine Dame aus gutem Hause vor einigen Tagen genau diese Frage auf den Tisch gelegt, und wenn Sie wissen wollen, wie meine „seelsorgerischen Bemühungen“ so verlaufen sind, dann machen Sie es sich doch gemütlich und genießen Sie den heutigen Fall.