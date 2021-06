Deutschland-Rente : Ein Aktienfonds für alle

Eine gute Vermarktung kann nie schaden. In der staatlich geförderten Altersvorsorge ist da noch Luft nach oben. Da gibt es die Rürup-Rente für Selbständige, die Nahles-Rente in der betrieblichen Vorsorge und am bekanntesten wohl die Riester-Rente für die private Absicherung. Alle drei Erfinder haben ihrer Errungenschaft aber nicht zum Durchbruch verholfen. Der ehemalige Sozialminister Walter Riester konnte lange darauf hoffen, immerhin 16 Millionen Deutsche schlossen einen Vertrag ab, doch seit 2017 geht die Zahl zurück, und seine Rente wird immer unbeliebter.

Jetzt haben sich die Grünen an das Thema gemacht und eine andere Absicherungsvariante in ihr Programm für die Bundestagswahlen im Herbst aufgenommen. Und siehe da, sie haben gelernt. Von einer Habeck- oder Giegold-Rente, den beiden Verantwortlichen für die neue Idee, ist da nicht die Rede. Sie nennt sich Bürgerfonds, was doch sprachlich deutlich attraktiver daherkommt. Der Fonds ist nicht irgendeine Idee, die mal in Wahlprogrammen auftaucht, aber nie verwirklicht werden wird, weil sie ein potentieller Koalitionspartner nicht mitträgt.