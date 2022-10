Digitale Rentenübersicht : Finanzbildung stärkt die Altersvorsorge

Wie viele andere europäische Staaten hat Deutschland die Einkommensquellen im Alter verbreitert. Das geschieht in Kenntnis des wachsenden Wettbewerbs und des demographischen Wandels. Arbeitgeber stehen in Konkurrenz mit Unternehmen in anderen Ländern, die dort etwa geringere Sozialleistungen abführen. Menschen in Industrieländern werden älter und müssen somit länger fürs Alter vorsorgen, gleichzeitig fehlen durch schwächere Geburtenjahrgänge Beitragszahler. Die Umlage kann das nicht mehr tragen. Wissenschaftliche Studien rechnen damit, dass die Lohnersatzraten im Ruhestand in den zwei Jahrzehnten nach 2010 von 55 auf 45 Prozent fallen werden.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Dadurch wird das Altersvorsorgesystem komplexer. Doch Transparenz kann Abhilfe schaffen. Das zeigt eine Studie, die die beiden Leibniz-Institute Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und Sustainable Architecture for Finance in Europe (SAFE) in Frankfurt nun gemeinsam abgeschlossen haben. Mit zwei kooperierenden Banken haben sie im Jahr 2017 zunächst rund 14 000 Kunden dazu eingeladen, an einer Befragung teilzunehmen. Dann wurden sie in zwei Vergleichsgruppen eingeteilt und schließlich über die Jahre mehrfach befragt. 747 Einzelpersonen blieben bis zum Ende dabei.

„Die Ergebnisse aus unserer Felduntersuchung zeigen, dass es sich lohnt, nationale digitale Rentenübersichtsplattformen einzuführen“, sagt Finanzprofessor Andreas Hackethal vom SAFE, der die Studie mit zwei Kolleginnen und der ZEW-Expertin Tabea Bucher-Koenen konzipiert und ausgewertet hat. Drei Viertel der Befragten gaben an, die durch ein Fintech bereitgestellte Übersicht über alle Rentenansprüche aus verschiedenen Quellen habe dabei geholfen, ihre Altersvorsorge zu planen.

Eine Rentenübersicht hilft

Drei Ergebnisse förderte die Untersuchung zutage. Hatten die Teilnehmer Zugang zu einer Rentenübersicht, reduzierte sich ihre Unsicherheit über ihr Einkommen im Alter. Wenn sie sich mit diesem Instrument beschäftigten, legten sie bei der Bank mehr Geld für den Ruhestand zurück. Und dieser zusätzliche Effekt auf die Ersparnis kommt fast ausschließlich durch höhere Sparleistungen in der unteren Einkommensgruppe zustande. „Personen mit wenig Finanzbildung, die unser Tool nutzten, hatten nach dem Experiment durchschnittlich 3354 Euro mehr auf den Sparkonten als die Kontrollgruppe“, sagt Ko-Autorin Bucher-Koenen.

Allerdings hat diese Gruppe seltener an dem Experiment teilgenommen. Unter den Probanden, die nach einer Kontotransaktion eingeladen wurden, einen Fragebogen auszufüllen, waren überdurchschnittlich viele Männer, Wohlhabende und Bezieher höherer Renten. Im Anschluss konnten sie Dokumente ihrer tatsächlichen Altersvorsorge auf das digitale Instrument hochladen.

Die rot-schwarze Bundesregierung hatte beschlossen, eine digitale Rentenübersicht einzuführen, allerdings sollen darin nur garantierte Leistungen erfasst werden. Davon abgesehen lassen sich aus dem Experiment von SAFE und ZEW auch weitere Rückschlüsse ziehen, wie sie den größten Effekt auf die Haushalte haben dürfte. „Die Zusammensetzung der Teilnehmenden zeigt, dass es herausfordernd sein wird, insbesondere die Haushalte mit begrenzten finanziellen Kenntnissen und geringem Interesse an der Altersvorsorge zu erreichen“, sagte Christine Laudenbach vom SAFE.

Mehr zum Thema 1/

Eine Rentenübersicht könne helfen, fehlende Finanzbildung zu kompensieren. Mit dem Wissen werde dann häufig auch eine bestehende Rentenlücke geschlossen. Sie müsse deshalb so einfach und nutzerfreundlich wie möglich gestaltet werden – mit einem automatisierten Datenupload. Hackethal entwickelt, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, derzeit mit einem Team eine Beispiel-App.