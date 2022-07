Sicher anlegen : Stabile Nestlé-Aktie? Das war mal

Von Nestlé gibt es Cornflakes und Pulverkaffee, Schokoriegel und Krankenhausnahrung, Babymilch und Hundefutter, alles in allem mehr als 2000 Markenprodukte. Und eine Aktie. Sie zählt zu den am meisten gehandelten auf dem Finanzmarkt, außerdem zu den am meisten empfohlenen Wertpapieren für Privatanleger überhaupt.

Eine krisensichere Sache sei die Nestlé-Aktie, rühmen Börsenprofis gewöhnlich. Gegessen wird schließlich immer. Und weil das Unternehmen, das 1866 am Genfer See von dem aus Frankfurt ausgewanderten Apotheker Heinrich Nestle gegründet wurde, seine Waren heute in Werken rund um den Globus produziert und in Ländern von Alaska bis Australien verkauft, verkrafte es politische Turbulenzen oder Wirtschaftsflauten besser als andere.