Geldanlage : Die irrationalen Tipps der Finanz-Gurus

Richtig Geld zu investieren will gelernt sein. Wohl jeder Anleger hat zu Hause einige Bücher im Regal stehen, die die besten Tipps für die Geldanlage versprechen. So auch James Choi, Finanzprofessor an der amerikanischen Universität Yale. Als er einen Kurs für seine Studenten vorbereitete, schmökerte er in den beliebtesten Finanzbüchern und stellte dabei fest: Viele Ratschläge, die die Autoren geben, unterscheiden sich fundamental von der ökonomischen Theorie, die der Professor in seiner akademischen Literatur findet.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

James Choi beschloss daraufhin, sich dieser Widersprüche anzunehmen. 50 Finanzbücher, die teils millionenfach verkauft wurden, hat er gelesen. Diese hat er in einer kürzlich erschienen Studie mit der ökonomischen Lehre verglichen. Und dabei gravierende Unterschiede aus­gemacht. Denn im Gegensatz zu den meisten Ökonomen gehen Finanz-Gurus von einem anderen Menschenbild aus. Sie setzen nicht zwingend darauf, dass Menschen stets rational entscheiden. Und geben vielmehr Tipps, die auf die Motivation und das Durchhaltevermögen der Anleger setzen. Das wiederum führt aber dazu, dass ihre Ratschläge rein finanzmathematisch oft eine schlech­tere Lösung sind.

So ist es zum Beispiel bei Krediten. Ökonomen empfehlen, immer zuerst jenes Darlehen abzustottern, wofür die höchsten Zinsen anfallen. Das spart schließlich Geld. Der Bestsellerautor David Ramsey hingegen wählt einen anderen Zugang, die sogenannte Schulden-Schneeball-Methode. Dabei rät er seinen Lesern, immer zuerst den kleinsten Kredit abzubezahlen – auch, wenn dieser niedriger verzinst ist. Es gehe dabei darum, das Verhalten der Menschen zu ändern, so sein Argument. Schnelle Erfolge würden helfen, die Motivation anzukurbeln.

Konstante Sparrate, ja oder nein?

Ein weiterer Tipp vieler Autoren ist es, über die Lebenszeit hinweg stets zumindest zehn Prozent des Einkommens zu sparen. Das klingt durchaus sinnvoll. Es widerspricht aber ebenfalls den Annahmen von Ökonomen. Diese gehen davon aus, dass die Menschen ihren Konsum und ihren Sparanteil über die Lebenszeit hinweg anpassen. Ein Student oder Berufseinsteiger etwa spart kaum Geld. Je mehr mit zunehmendem Alter aber das Einkommen steigt, desto stärker legt auch die Sparrate zu, so die Theorie. Rechnerisch kann das auch durchaus Sinn ergeben, schließlich fallen die paar gesparten Euros aus dem Studentenbudget später kaum ins Gewicht.

Was hier aber vergessen wird: Menschen fällt es oft leichter, eine Gewohnheit aufzubauen und diese beizubehalten. Den Willen zum Sparen zu entwickeln sei „kein Problem für den fiktiven Wirtschaftsakteur in unseren Modellen“, sagt Choi. Er appelliert deshalb an seine akademischen Kollegen, Faktoren wie Motivation in ihren Analysen stärker zu be­rücksichtigen – was in der Verhaltensökonomie zunehmend auch passiert.

Für die Anleger selbst ist es jedenfalls ratsam, sich dieser Täuschungen durch die eigene Psyche bewusst zu sein und nicht blind den Tipps der Gurus zu folgen. Dann lassen sich auch finanziell klügere Entscheidungen treffen.