Indexfonds : Die ETF-Strategie für schwere Zeiten

Zwei unangenehme Wahrheiten mussten ETF-Anleger in diesen Tagen erfahren, an denen die Börsenkurse wild mal in die eine und dann wieder in die andere Richtung ausschlagen. Die erste unschöne Erkenntnis lautet: Es ist möglich, dass von heute auf morgen ganze Länder und deren Unternehmen für Geldanleger nicht mehr zugänglich sind. Und die zweite Erkenntnis heißt: Sogar ETFs – eine Anlageart, die selbst von Verbraucherschützern für ihre hervorragende Handelbarkeit gepriesen wird – lassen sich unter bestimmten Bedingungen weder kaufen noch verkaufen.

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) haben eine ungeheure Erfolgsgeschichte hinter sich. Ihr einfaches Prinzip, ein zugrundeliegendes Börsenbarometer eins zu eins abzubilden, hat ihnen gerade in den vergangenen zwei Jahren viele neue Fans eingebracht. Es funktioniert so: Steigt beispielsweise der Dax um zwei Prozent, gewinnt auch der dazugehörige Dax-ETF zwei Prozent hinzu. Das versteht jeder, und da die ETFs auch noch zu deutlich günstigeren Gebühren zu haben sind als klassische Fonds, ist ihr verwaltetes Vermögen in jüngster Zeit sehr stark gewachsen. Fast zehn Billionen Dollar haben Anleger laut dem Analysehaus ETFGI derzeit in Indexfonds investiert.