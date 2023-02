Deutsche Anleger haben eine besondere Vorliebe. Es handelt sich dabei um eine Eigenart, die so im Ausland nur selten zu finden ist: Die Deutschen sind große Fans von Dividenden – also von Ausschüttungen, die einige Dax-Konzerne regelmäßig an ihre Aktionäre überweisen. Die Verlässlichkeit, die damit nach Ansicht vieler einhergeht, macht Dividenden für Anleger so attraktiv.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nicht ohne Grund bietet fast jede Fondsgesellschaft hierzulande Dividendenfonds an. Der darauf spezialisierte DWS Top Dividende ist mit einem Volumen von fast 20 Milliarden Euro sogar einer der größten Fonds Europas. Auch ETF-Anbieter haben das Geschäft für sich entdeckt.