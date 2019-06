Mit welchen Aktien lässt sich am meisten Geld verdienen? Forscher haben die vergangenen 200 Jahre überprüft und drei Strategien entdeckt, die am sichersten sind.

Ein geschickter Fondsmanager schafft es immer, seine Anlagestrategie gut aussehen zu lassen. Es kommt nur darauf an, potentiellen Anlegern den richtigen Zeitraum zu präsentieren. Dass außerhalb der betrachteten Zeitperiode die Strategie womöglich gar nicht funktioniert hat, bleibt so außen vor.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

In den Niederlanden wollten es nun drei Forscher genauer wissen: Guido Baltussen, Laurens Swinkel und Pim Van Vliet sind zwar nicht nur der reinen Lehre verpflichtet - neben ihrer Arbeit an der Erasmus-Universität in Rotterdam sind sie auch für die niederländische Fondsgesellschaft Robeco tätig. Das erfordert einen kritischen Blick auf ihr Wirken, verspricht aber gleichzeitig zusätzlichen Nutzen für alle, die über die vernünftige Anlage ihres Geldes nachdenken. Denn wer für eine Fondsgesellschaft arbeitet, will seine Erkenntnisse in jedem Fall in die Praxis umsetzen.