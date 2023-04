Was war das für eine Begeisterung in der Finanzwelt! Inmitten der unseligen Corona-Pandemie konnten sich Banken, Fondsgesellschaften und Trading-Plattformen über eine Nachricht freuen, die so nicht zu erwarten gewesen war: Die Deutschen, ein in Fragen der Geldanlage eher zurückhaltendes Volk, hatten mit einem Mal die Börse für sich entdeckt.

Über einen Zuwachs von mehr als zwei Millionen neuen Aktionären und Aktienfondssparern jubelte das Deutsche Aktieninstitut, eine Art Lobbyorganisation für die Aktie. Banken und Fondsgesellschaften freuten sich, dass in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zumindest ein Geschäft großartig lief: der Absatz von Wertpapier-Sparplänen, über die Anleger regelmäßig eine feste Summe in den Aktienmarkt investieren. Die Deutschen schienen endlich Gefallen an der Börse gefunden zu haben.