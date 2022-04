Depot-Vergleich : Deutsche Privatanleger schlagen den Dax

Aktualisiert am

Symbolträchtig: Bulle und Bär vor der Börse in Frankfurt Bild: dpa

Trotz aller Unsicherheit und vieler Turbulenzen ist das vergangene Jahr an der Börse unter dem Strich recht ertragreich gewesen. Der Dax zum Beispiel hat 15,7 Prozent an Wert gewonnen. Zudem hat der deutsche Auswahlindex mit 16.290 Punkten im November ein Rekordhoch erreicht. Mit zuletzt 14.164 Punkten befindet sich der Dax aktuell jedoch mehr als 2000 Punkte oder rund 13 Prozent darunter. Der amerikanische Dow Jones hatte mit einem Plus von fast 20 Prozent im Vorjahr sogar noch deutlicher zugelegt.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Doch haben davon auch deutsche Privatanleger profitiert? Ein Blick in die Kundendepots der Direktbank ING Deutschland lässt dies zumindest vermuten. Er zeigt unter anderem, dass deutsche Privatanleger im Vorjahr ungeachtet der andauernden Pandemie weiter auf Wertpapiere gesetzt und an den Finanzmärkten durchaus ansehnliche Summen investiert haben.

Depots wurden größer

Für die Analyse, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt, wurde die Entwicklung von rund einer Million anonymisierten Kundenportfolios von Ende Dezember 2020 bis Ende Dezember 2021 untersucht. Dies ist nach Angaben eines Institutssprechers knapp die Hälfte der insgesamt gut zwei Millionen Depots des Hauses. Ein weiteres Ergebnis: Frauen haben zwar netto im Durchschnitt weniger investiert, aber höhere Renditen erwirtschaftet als Männer.

Die Depotvolumina sind demnach im vergangenen Jahr im Durchschnitt von 50.600 auf 68.500 Euro gestiegen. Der Unterschied erklärt sich vor allem aus dem Nettokaufvolumen an Wertpapieren, das sich im Durchschnitt auf 8000 Euro belief, und aus der Rendite der Anlagen. Männliche Kunden haben dabei mit durchschnittlich 8600 Euro deutlich mehr investiert als weibliche Depotinhaber, die rund 5500 Euro netto neu angelegt haben.

Frauen haben allerdings mit ihren Portfolios etwas höhere Renditen erzielt als Männer: Es vergleichen sich durchschnittlich 22,5 mit 21 Prozent. Dies zeigte sich in der Tendenz auch schon in der letzten derartigen Analyse der ING 2019 (Jahresbeginn bis Ende November) von gut 800.000 Depots. Damals kam das weibliche Geschlecht sogar auf ein Plus von 24,1 Prozent im Gegensatz zu den männlichen Kunden mit 23,5 Prozent.

Unterschiede zeigen sich auch mit Blick auf die Anlageklassen. In den Kundenportfolios der ING Deutschland insgesamt überwogen Aktien im Jahr 2021 mit einem Anteil von durchschnittlich 58 Prozent. Männer setzen mit einem Portfolioanteil von durchschnittlich 61 Prozent im Vergleich zu den Frauen mit 54 Prozent aber stärker auf Aktien. Bei den aktiv verwalteten Fonds war es umgekehrt: Hier kommen männliche Kunden auf einen Depotanteil von 12 Prozent und weibliche auf 18 Prozent. Während die Aktienwerte im Jahr 2019 relativ ähnlich ausfielen, waren die Fondsanteile mit 18 Prozent für Männer und 25 Prozent für Frauen damals deutlich höher gewichtet. Eine Sprecherin der Bank verweist auf die wachsende Beliebtheit und Bedeutung von börsengehandelten Fonds (ETF). Deren Anteil in den Depots wiederum ist bei beiden Kundengruppen ähnlich hoch: Männer kamen 2021 auf 23 Prozent und Frauen auf 24 Prozent.

In der Auswertung zeigen sich zudem regionale Unterschiede: Depotinhaber im Süden Deutschlands erzielten in der Tendenz leicht höhere Renditen als diejenigen in den nördlichen oder den östlichen Bundesländern. Anleger aus Baden-Württemberg zum Beispiel waren mit einer durchschnittlichen Rendite von plus 22,1 Prozent besonders erfolgreich.

Mehr zum Thema 1/

Über alle Kundengruppen hinweg betrug die Rendite im Vorjahr im Durchschnitt 21,4 Prozent – 5,7 Prozentpunkte mehr als etwa die Entwicklung des Dax in diesem Zeitraum. Bemerkenswert sei, dass die Mehrheit der Kunden mit ihrer Auswahl an Wertpapieren damit eine deutlich bessere Wertentwicklung als der deutsche Aktienindex erzielt habe, sagt Thomas Dwornitzak, Anlageexperte von ING Deutschland. Dies zeige, dass auch Selbstentscheider erfolgreich in Wertpapiere investieren können.