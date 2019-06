Was auf Geldscheinen oder Münzen abgebildet ist, ist alles andere als unwichtig. Das zeigt ein Blick in die Bibel. Als Jesus dort den Menschen seiner Zeit erklärt, warum sie an die Römer Steuern zahlen sollen, hält er ihnen eine Silbermünze hin, die den römischen Kaiser zeigt. Sie sollten dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, sagt Jesus, und Gott, was Gottes ist. Umso spannender ist die Beobachtung, wann zum ersten Mal die Symbole des neu aufkommenden Christentums auf Geld zu finden sind – und es damit gleichsam Teil von Staat und Macht geworden ist.

Eine kürzlich in Frankfurt bei Deutschlands ältester Münzhandlung Dr. Busso Peus Nachfolger versteigerte Münze sorgt vor diesem Hintergrund in Fachblättern derzeit für Aufmerksamkeit. Es handelt sich bei der Goldmünze offenbar um die älteste Münze der Welt, die bewusst von einem christlichen Symbol geschmückt wird. Dieser römische „Solidus“ wurde im Jahr 315 unter Kaiser Constantin in der norditalienischen Stadt Ticinum, dem heutigen Pavia, geprägt.