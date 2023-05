Als um die Jahrtausendwende ein Buch mit dem Titel „Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs“ auf den Markt kam, interessierte das kaum jemanden. „Das Buch lag wie Blei in den Regalen“, sagt Gerd Kommer, der Autor, wenn er heute daran zurückdenkt. Dabei zeigt der 60-jährige Münchener ein derart entspanntes Lächeln, dass man sogleich ahnt: Was so schlecht begann, ging am Ende noch gut aus. Allerdings hat es wirklich lange gedauert.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Im Nachhinein erscheint das anfängliche Scheitern kaum verwunderlich, wenn man sich in die damalige Zeit zurückversetzt. Die Deutschen hatte eine regelrechte Börseneuphorie gepackt, wie sie dieses Land niemals zuvor und niemals danach wieder erleben sollte. Viele wollten um jeden Preis neue Aktien kaufen, obwohl dahinter nicht selten Unternehmen standen, die außer einer vagen Geschäftsidee nicht viel vorzuweisen hatten. In einer so aufgeregten Zeit für ein zwar neues, aber vergleichsweise langweiliges Anlageinstrument namens Indexfonds zu werben, wie Kommer es tat, konnte nicht gut gehen. Diese Fonds, heute besser bekannt unter dem Kürzel „ETF“, bilden die Wertentwicklung eines Börsenbarometers wie beispielsweise des Dax eins zu eins nach. Das klang unspektakulär im Vergleich zu Renditen von hundert Prozent und mehr, die einzelne Aktiengesellschaften damals in Aussicht stellten.