Kursplus macht Mut : So gelingt der Einstieg in Aktien

Warum sind die Aktienkurse jetzt so stark gestiegen?

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Aber im Herbst hatten viele Marktteilnehmer Angst. Vor einem kalten Winter, einer Gasmangellage mit Produktionsstilllegungen, horrend steigenden Gaspreisen, einer immer höheren Inflation, Zentralbanken, die den Zins weiter erhöhen und so Geld verteuern, einer fast zwangsläufigen Rezession in dieser Gemengelage. Der Dax ist der vielleicht beste Aktienindex, um die Ängste zu spiegeln, denn in Deutschland war die Abhängigkeit von russischem Gas besonders hoch, und im Dax ist die gasabhängige Industrie stark vertreten. BASF-Chef Martin Brudermüller warnte am prominentesten vor stillstehenden Fabriken in Ludwigshafen.

Heute ahnen wir: Viele Ängste waren übertrieben. Der Gaspreis hat sich seither im Großhandel um 80 Prozent reduziert. Die Gasspeicher in Deutschland sind auch dank des bisher milden Winters derzeit zu 91 Prozent gefüllt, vor einem Jahr um diese Zeit lag der Speicherstand bei 47 Prozent. Unternehmen können Energie wieder deutlich günstiger beziehen, und auch den Privathaushalten bleibt mehr Geld als befürchtet für den Konsum.