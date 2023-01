Kursplus macht Mut : So gelingt der Einstieg in Aktien

So gelingt der Einstieg in Aktien

Warum sind die Aktienkurse jetzt so stark gestiegen?

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Aber im Herbst hatten viele Marktteilnehmer Angst. Vor einem kalten Winter, einer Gasmangellage mit Produktionsstilllegungen, horrend steigenden Gaspreisen, einer immer höheren Inflation, Zentralbanken, die den Zins weiter erhöhen und so Geld verteuern, einer fast zwangsläufigen Rezession in dieser Gemengelage. Der Dax ist der vielleicht beste Aktienindex, um die Ängste zu spiegeln, denn in Deutschland war die Abhängigkeit von russischem Gas besonders hoch, und im Dax ist die gasabhängige Industrie stark vertreten. BASF-Chef Martin Brudermüller warnte am prominentesten vor stillstehenden Fabriken in Ludwigshafen.

Heute ahnen wir: Viele Ängste waren übertrieben. Der Gaspreis hat sich seither im Großhandel um 80 Prozent reduziert. Die Gasspeicher in Deutschland sind auch dank des bisher milden Winters derzeit zu 91 Prozent gefüllt, vor einem Jahr um diese Zeit lag der Speicherstand bei 47 Prozent. Unternehmen können Energie wieder deutlich günstiger beziehen, und auch den Privathaushalten bleibt mehr Geld als befürchtet für den Konsum.

Der Dax sackte nach seinem Rekordhoch von gut 16 000 Punkten vor einem Jahr bis Ende September auf unter 12 000 Punkte ab. Nun hat er am Donnerstag erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine wieder mehr als 15 000 Punkte erreicht. Allein in diesem Jahr ist er um gut 8 Prozent gestiegen. Seit dem September-Tief beträgt der Anstieg 27 Prozent. Damit nahm der Dax einen der stärksten Anstiege der Aktienindizes auf der Welt.

Ist das nur eine Erleichterungsblase, die bald wieder zerplatzt?

Der Kursanstieg wird unterfüttert von herausragend guten Unternehmensergebnissen. Für die 40 Dax-Gesellschaften in Summe war das Geschäftsjahr 2022 trotz aller widrigen Umstände das beste in der Geschichte. Nicht nur die Umsätze erreichten dank vielfach kräftiger Preiserhöhungen, die sich in der hohen Inflation als Ergebnis zeigen, Rekorde, auch der Gewinn dürfte sich nach aktuellen Schätzungen aggregiert im Dax 2022 auf 144 Milliarden Euro belaufen, 5 Prozent mehr als 2021 und mehr als doppelt so viel als im ersten Corona-Jahr 2020. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 86 Milliarden Euro, vor zehn Jahren 64 Milliarden Euro und vor 15 Jahren 27 Milliarden Euro.

Die gestiegenen Kurse sind also in Deutschland wie auch in globalen Aktienindizes durch gute Geschäfte der Unternehmen unterlegt. Für 2022 werden in diesem Frühjahr Rekordausschüttungen an die Aktionäre erwartet.

Ist es für den Einstieg in Aktien nun schon zu spät?

Dafür ist es nie zu spät. Um beim Beispiel Dax zu bleiben. Er ist 1988 mit 1000 Punkten in Gang gekommen. Selbst im größten Hype-Moment der Indexgeschichte im März 2000, als die Anleger für jede Internet-Bude ihr Portemonnaie bereitwillig weit öffneten und mit Blankoschecks Aktien zeichneten, lag der Dax im Hoch mit 8000 Punkten weit niedriger als heute. Damals erreichte das Verhältnis aus dem Buchwert der Aktiengesellschaften und ihrem Kurs einen Wert von nie mehr erreichten 3,5. Üblich ist 1,5.

Das ziemlich sicherste Kaufsignal für Aktien ist, wenn der Wert unter 1 sackt. Das passiert aber nur sehr selten. Im März 2003 zum Beispiel bei einem Dax von 2200 Punkten. Kurz vor der Finanzkrise stand 2007 wieder eine zwei vor dem Komma – ein Zeichen hoher Bewertung. Nach Ausbruch von Corona näherte sich der Dax wieder der 1 kurzzeitig nahe an – es wäre ein sehr gelungener Einstiegsmoment gewesen.