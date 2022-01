Dax 16.000 : Warum runde Marken unwichtig und doch bedeutsam sind

Der Dax kämpft mit der Marke von 16 .000 Punkten. Wieder einmal. Je nachdem, wie man zählen möchte, ist es das vierte oder das sechste Mal in den vergangenen sechs Monaten. Das mag zu dem Schluss führen, dass diese Marke für die weitere Entwicklung des deutschen Aktienmarktes sehr wichtig ist.

Indes ist es so, dass jede runde Zahl, der sich ein Aktienindex nähert, re­flexhaft als „psychologisch wichtig“ bezeichnet wird, vor allem in einiger Entfernung von der Börse. Aber der Schluss greift ein bisschen kurz: Denn dann müsste ja jede runde Marke eine ähnliche Wirkung auf die Entwicklung des Aktienindex entfalten. Schaut man aber in die Historie des Dax, so bestätigt sich dies nicht. Die Marken von 3000, 6000 oder 12.000 Punkten etwa wurden relativ glatt überwunden.