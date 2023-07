Dax-Mehrheit : Der Anteil ausländischer Aktionäre steigt

Die Zahl ausländischer Aktionäre in den Dax-Gesellschaften steigt. Wie eine aktuelle Auswertung der Beratungsgesellschaft EY zeigt, erreicht ihr Anteil nun mindestens 52,1 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 51,5 Prozent. Damit setzt sich ein stetiger Trend seit dem Jahr 2010 fort. Knapp 17 Prozent der Aktionäre lassen sich nicht eindeutig einem Herkunftsland zuordnen. 31,3 Prozent der Dax-Aktionäre kommen aus Deutschland - mit weiter sinkender Tendenz.

Die Unterschiede in den einzelnen Gesellschaften sind dabei enorm. Während beim Wohnungskonzern Vonovia, der Deutschen Börse und dem Chemikalienhändler Brenntag mehr als 80 Prozent der Aktien in ausländischer Hand sind, gehören die Aktien von Siemens Healthineers und Siemens Energy zu einem Großteil deutschen Aktionären, insbesondere bei Healthineers dem Siemens-Konzern. Dieser befindet sich jedoch wiederum selbst zu 69 Prozent im Besitz ausländischer Aktionäre. Deutscher im Aktionariat ist daher die Porsche AG, deren Mehrheit weiterhin Volkswagen hält, was selbst wiederum mehrheitlich in Besitz der Porsche Holding SE ist und mit dem Land Niedersachsen einen weiteren deutschen Großaktionär hat.

Die Rangliste zeigt, dass deutsche Aktionäre meistens nur dann in der Mehrheit sind, wenn Familien einflussreich sind, wie eben die Familien Porsche und Piech (mit teilweise deutscher Wahlheimat) bei Volkswagen und Porsche, die Familie Henkel im Henkel-Konzern, die Familie Herz über ihre Maxingvest AG bei Beiersdorf, die Familien Quandt/Klatten bei BMW und der Testamentsvollstrecker von Horst Sartorius bei Sartorius.

Deutsche Mehrheiten in der Minderheit

Weitere deutsche Mehrheiten gibt es unter den 40 Dax-Konzernen noch bei der Telekom und der Post, beruhend vor allem auf dem deutschen Staat als großem Aktionär. Die Hannover Rück verdankt ihre deutsche Mehrheit dem Großaktionär Talanx, der wiederum HDI gehört, der als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit organisiert ist. Daimler Trucks deutsches Aktionariat basiert auf dem großen Anteil, den die Mercedes-Benz AG hält, die wiederum mit 72 Prozent ausländischen Aktionären international dominiert wird.

Einziger Dax-Konzern, dessen deutsche Mehrheit wesentlich auf den Stimmen der deutschen Privatanleger fußt, ist BASF. Als Namensaktiengesellschaft hält BASF einen präzisen Überblick über seine Aktionäre und vermeldete zuletzt Ende März einen Anteil von 46 Prozent fast ausschließlich deutscher Privatanleger. Ein Anteil, den sonst kein Dax-Konzern erreicht. Zum Vergleich: Mercedes kommt auf 27 Prozent Privatanleger, die Telekom auf 17 Prozent. Zusammen mit den 6 Prozent deutschen institutionellen deutschen Anlegern ist BASF auch ohne großen deutschen Aktionär mehrheitlich im Besitz deutscher Aktionäre.

24 Dax-Gesellschaften hingegen haben mehrheitlich ausländische Aktionäre. Sehr knapp ist der Vorsprung bei der Deutschen Bank mit 51 zu 49 Prozent. Mit 25 Prozent der Aktien liegt auch hier ein überdurchschnittlich hoher Anteil bei deutschen Privatanlegern. Die Deutsche Bank zählte zuletzt 576.000 Aktionäre. Ebenfalls nur knapp in ausländischer Mehrheit ist die Continental AG, wobei mit einem Anteil von 46 Prozent die Holding der Familie Schaeffler bestimmender Aktionär ist.

Merck wird von EY als Konzern mit ausländischer Mehrheit geführt, bestimmender Aktionär der KGaA ist aber die Familie Merck. Nur eine Minderheit der Unternehmensanteile ist börsennotiert. Auch in der Fresenius SE hat die Else-Kröner-Stiftung den maßgeblichen Einfluss.