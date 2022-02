Das Dividendenjahr : Rekordsummen für Aktionäre

Rund 53 Milliarden Euro an Dividenden werden die Unternehmen des F.A.Z.-Index in diesem Jahr an ihre Aktionäre ausschütten. Ein neuer Rekord nach zwei eher mageren Jahren.

Die Hauptversammlung ist für die 5,2 Millionen Besitzer von Einzelaktien in Deutschland oft ein Ereignis von besonderer Bedeutung. Oder war es in Vor-Corona-Zeiten, wenn man bei einem Gratis-Mittagessen einmal im Jahr mehr erfahren konnte über das, was das Unternehmen so plant und treibt, an dem man ja einen kleinen Anteil besitzt. Der gesellige Aspekt ist seit Pandemiebeginn verloren gegangen. Es ist nun mal nicht dasselbe, ob man das Würstchen mit Kartoffelsalat allein auf dem heimischen Sofa vor dem Bildschirm eines Computers genießen muss oder am Bistrotisch in der Münchener Olympiahalle oder im Mannheimer Congress Center Rosengarten und sich dabei mit anderen Aktionären austauschen kann.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Und das bleibt bis Ende März jedenfalls noch so. Nicht nur die Hauptversammlungen von ThyssenKrupp oder Siemens, die in dieser Woche stattfanden, blieben virtuell. Auch die bevorstehenden Aktionärstreffen von Infineon, Siemens Energy und anderen werden Cyber-Ereignisse sein. Der erste Ort, an dem sich Aktionäre vor Ort treffen, könnte am 4. April die Düsseldorfer Messe sein, wo Henkel üblicherweise zur Diskussion bittet. Die Entscheidung werde im Laufe des Februars getroffen, heißt es vom Unternehmen.

Allerdings sind Würstchen oder vegetarische Maultaschen angesichts des bevorstehenden Geldregens zu verschmerzen. Immerhin 53 Milliarden Euro sollen in diesem Jahr in die Taschen der Aktionäre wandern. Eine Rekordsumme nicht nur im Vergleich zu 2021, als es coronabedingt ein Drittel weniger Dividenden gab. Fast jedes vierte Unternehmen der 100 Gesellschaften im F.A.Z.-Index ließ im vergangenen Jahr die Aktionäre leer ausgehen. Dieses Jahr soll es noch nicht einmal jedes Sechste sein und summa summarum werden auch die bisherigen Rekordjahre 2018 und 2019 um rund 12 Prozent übertroffen.

Wobei nicht jedes Unternehmens ein Füllhorn bereit hält. Thyssenkrupp und Tui, die den Anfang machten zahlten – nichts. Der Elektronikeinzelhändler Ceconomy (Media Markt, Saturn) machte es am Mittwoch besser und zahlt immerhin 0,17 Cent je Stammaktie. das macht auch eine schöne Dividendenrendite von mehr als 4 Prozent. Damit schafft es der Einzelhändler zwar nicht unter die ersten Zehn, zu den Spitzenunternehmen zählt er aber dennoch. Noch wärmer war der Regen für die Vorzugsaktionäre: Die bekamen 23 Cent sowie eine Nachzahlung von 51 Cent – macht diesmal fast 10 Prozent Rendite, aber eben nur diesmal.

Boss zahlt größten Aufschlag, höchste Rendite bei Bilfinger

Den größten Aufschlag zum Vorjahr gibt es vom Bekleidungshersteller Hugo Boss. Mit prognostiziert 81 Cent je Aktie zahlt dieser zwanzigmal so viel wie im Vorjahr. Im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren ist das aber immer noch eher wenig - zu Spitzenzeiten gab es vom Unternehmen aus Metzingen 3,62 Euro. Und die Dividendenrendite? 1,4 Prozent, deutlich weniger als der Durchschnitt von 2,3 Prozent.