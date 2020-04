Profiteure der Corona-Krise : Zehn Gewinneraktien aus Deutschland

Spritzen, Ampullen und Injektionsflaschen: Die Nachfrage nach den Produkten des Glasherstellers Gerresheimer steigt Bild: dpa

Keine Krise ist so tief, als dass sich nicht irgendjemand fände, der davon profitiert. Was an der Börse schon immer galt, bewahrheitet sich auch in Zeiten von Corona. Einige deutsche Firmen sind einen Blick wert.