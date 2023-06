Aktualisiert am

Nachhaltigkeit spielt auch auf den Finanzmärkten eine immer größere Rolle. Das Anlagevolumen von nachhaltigen Investmentfonds hat sich in Deutschland in den Jahren 2019 bis 2021 mehr als verdoppelt. Doch noch immer hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass Anleger beim nachhaltigen Investieren auf Rendite verzichten müssten. Stimmt das denn wirklich? Und überhaupt: Was gilt es bei der nachhaltigen Geldanlage zu beachten?

Felix Schwarz Volontär Folgen Ich folge

Auf dem Markt befinden sich zahlreiche Fonds mit dem ESG-Siegel. ESG steht für Umwelt („environmental“), Soziales („social“) und Unternehmensführung („governance“). Egal ob aktiv gemanagte Fonds, börsengehandelte und einen Index nachbildende Fonds (ETFs) oder Rentenfonds: „Wer nur auf den Fondsnamen schaut, könnte enttäuscht werden“, sagt Karin Baur von der Stiftung Warentest der F.A.Z.: „Es gibt keine allgemeine Definition von Nachhaltigkeit.“ Anleger sollten sich daher folgende Fragen stellen: Will ich nur bestimmte Branchen ausschließen? Sind meine persönlichen Vorstellungen von Nachhaltigkeit erfüllt? Und vor allem: Wie viel Risiko will ich dabei eingehen?