Für Hans-Joachim Watzke ist es ein Dämpfer in einer Woche gewesen, die wegen der Aussicht auf die Deutsche Meisterschaft eigentlich für Vorfreude gedacht war. „Es soll uns die nächste Zeit niemand mehr mit Solidaritätsthemen kommen“, sagte ein sichtlich angefressener Watzke, der nicht nur Vorsitzender der Geschäftsführung beim BVB ist, sondern auch der Präsidiumssprecher und Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball-Liga (DFL) auf der Pressekonferenz nach der gescheiterten Abstimmung über einen Investoreneinstieg in der Bundesliga.

Die großen Klubs wie der FC Bayern und der BVB hätten in dem Plan laut Watzke auf viele Rechte und damit auch Geld zugunsten der kleineren Vereine verzichtet – um die Bundesliga attraktiver zu machen. Aber gerade die Vereine aus der unteren Ligahälfte hatten die Pläne abgelehnt, für die Watzke und seine Präsidiumskollegen in den vergangenen Monaten stark geworben und vom dem sich die Liga Gelder in Höhe von 2 Milliarden Euro erhofft hatte. Nicht einmal Gespräche mit den Interessenten wie dem Fi­nanzinvestor CVC, der schon in der spanischen Liga investiert ist, gibt es nun.

Große Clubs haben es leichter

„Jetzt, wo das nicht erwünscht ist, werden die großen Klubs sich sicherlich auch darüber Gedanken machen, wie es jetzt für sie weiter geht“, sagte Watzke. Es ist tatsächlich so: Die bekannten Marken haben es mit ihren Plattformen leichter, Werbeverträge auszuhandeln, sie bekommen mehr Fernsehgelder und sind auch alleine attraktiver für mögliche Investoren.

Den Investoren-Plan für die Bundesliga hat Watzke aber freilich nicht geschmiedet, weil ihn die Samariter-Gefühle überkommen haben. Denn die Realität im europäischen Wettbewerb ist, dass die Bundesliga im Vergleich zu den anderen Ligen deutlich hintendran ist, was die Vermarktung angeht. Mehr profitiert hätten tatsächlich vielleicht kleinere Vereine von einer größeren Reichweite oder finanziellen Unterstützung, doch stehen die natürlich weniger im finanziellen und sportlichen Wettbewerb mit Vereinen wie Manchester City, Real Madrid oder Paris Saint Germain.

Aktie legt deutlich zu

Verschreckt hat die Anleger von Borussia Dortmund die Ablehnung des Investorenplans allerdings nicht. Die sind vielmehr beflügelt von der Aussicht auf die erste Meisterschaft seit elf Jahren. Zwei Punkte liegt der BVB vor dem Serienmeister Bayern und kann mit einem Sieg zu Hause gegen Mainz den Titel holen, die Münchner spielen auswärts in Köln. Auch wenn das Papier am Donnerstag leicht im Minus lag, hat die Aktie seit Wochenbeginn rund ein Viertel an Wert gewonnen. Nahe an den 6 Euro je Anteilsschein bewegte sich der Kurs und damit so hoch wie seit Ende 2021 nicht mehr. Die Kauflust zeigte sich auch deutlich im Handelsvolumen, auf der Handelsplattform Xetra wechselten mehr als siebenmal so viele Aktien den Besitzer wie zuvor im ganzen Jahr.

Dabei spielt Emotionalität eine große Rolle, hat die mögliche Meisterschaft doch eher symbolische als handfeste finanzielle Auswirkungen. Das große Geld verdienen Fußballklubs in der Champions League, wo der BVB auch in den vergangenen Jahren präsent war – wenngleich auch nicht mit besonders berauschenden Ergebnissen. Auch die Fernsehgelder hängen nicht von einzelnen Jahresplatzierungen ab, die Verträge mit den Hauptsponsoren, der Telekommunikationsmarke 1&1 und dem Spezialchemiekonzern Evonik laufen noch bis 2025. Für das laufende Jahr er­wartet der BVB vom Sponsoring ohnehin mit 150 Millionen Euro den höchsten Umsatz in der Geschichte.

Die Fans sind alle wieder da

Auch bei der Auslastung des Stadions ist für den BVB wenig Luft nach oben: Das größte Bundesligastadion ist praktisch immer ausverkauft, nach zwei Jahren mit hohen Verlusten durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie sind die Zu­schauer wieder zurück. In diesem Jahr will der BVB zu der Umsatzstärke von vor vier oder fünf Jahren zurückkehren.

Eine Besonderheit bei Fußballklubs als Anlage ist neben dem Risiko des sportlichen Erfolgs die Möglichkeit, über Spielerverkäufe Einnahmen zu erzielen. Dortmund war da traditionell stark, mit Spielern wie Ousmane Dembélé, Erling Haaland oder Christian Pulisic hat der BVB ein Vielfaches dessen eingenommen, was er einst bezahlt hatte. Angesichts der anhaltenden Wechselgerüchte zum Top-Star Jude Bellingham könnte auch nach dieser Saison abermals ein hoher Verkaufserlös erzielt werden.

Von solchen Hoffnungen ist die Aktie derzeit getrieben. In der Zahlenanalyse ist noch viel Luft nach oben. Für das Jahr 2022 stand ein Verlust je Aktie von 32 Cent zu Buche, die Anleger sind aber offenbar optimistischer, dass sich das dreht. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 100 Millionen Euro, das Konzernergebnis vor Steuern (Ebit) betrug 27,4 Millionen nach 14,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Nur wenige Analysten beobachten den BVB, sie alle empfehlen das Papier zum Kauf, Berenberg etwa setzt einen Kurs von 6 Euro als Ziel.