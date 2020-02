Investoren : Ist Private Equity gut für Aktionäre?

Es ist das Los von Private-Equity-Investoren, dass sie sich rechtfertigen müssen. Die deutsche Öffentlichkeit hat da ihre ganz eigenen Reflexe (Stichwort: „Heuschrecken“). Ist doch das Misstrauen hierzulande groß gegenüber allen, die sich offen zum Kapitalismus bekennen.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Nüchtern betrachtet, ist der englische Begriff „Private Equity“, also „private Beteiligung“, aber lediglich in Abgrenzung zu „Public Equity“ zu verstehen. Letzteres meint in der Sprache der Finanzmärkte die Beteiligung an börsennotierten Gesellschaften, also den Kauf von Aktien an der Börse. Private Equity dagegen bezeichnet die Beteiligung eines Investors, meistens eines Fonds, an einem Unternehmen, das eben nicht an der Börse notiert ist. Ansonsten unterscheidet sich die Sache aber gar nicht so sehr vom Kauf börsennotierter Aktien: Nach ein paar Jahren will der Investor nicht nur das Unternehmen auf Vordermann gebracht haben, sondern vor allem seine Anteile zu einem höheren Preis wieder verkaufen.