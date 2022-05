Welt im Wandel : Eine neue Ära auch für die Geldanlage

Aktualisiert am

Derzeit ist viel von einer Zeitenwende die Rede. Auch an der Börse spricht manches dafür, dass diese bevorstehen könnte. Gute Nerven sind gefragt.

Es ist nicht eben die einfachste Zeit, um Geld anzulegen. Seit Mitte November, als viele Anlageklassen ihre bisherigen Höchstkurse erreichten, haben diese deutlich an Wert verloren: Ob Aktien, Anleihen oder auch die modischen Krypto-Anlagen – wohin man schaut, scheint es nur Verluste zu geben.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft.

Das ist einerseits nicht enorm überraschend, schließlich schien es vorher, wohin man auch schaute, nur Gewinne zu geben. Beide Eindrücke trügen nicht, selbst wenn es im Detail nicht ganz so einfach ist. Um nur eine Kennzahl zu nennen: Die gleitenden, durchschnittlichen Fünf-Jahres-Kurszuwächse des amerikanischen S&P-500-Index waren zuletzt in den fünfziger Jahren über eine so langen Zeit derart hoch wie seit dem Jahr 2013. Dass irgendwann eine Phase schwächerer Erträge beginnen muss, ist nur logisch – auch wenn sich Anleger darüber gerne zu täuschen pflegen.