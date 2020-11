Black Friday : Wie spare ich wirklich?

Aktualisiert am

Black is beautiful Bild: dpa

An den Schnäppchentagen Black Friday und Cyber Monday purzeln die Preise. Viele Händler werben mit großen Rabatten. Nicht nur Verbraucher hoffen an diesen Tagen auf ein gutes Geschäft. Auch der deutsche Einzelhandel rechnet in diesem Jahr mit besonders guten Umsätzen: Der Handelsverband Deutschland (HDE) prognostiziert einen Umsatz von rund 3,7 Milliarden Euro zu den Aktionstagen. Das wäre ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Black Friday und Cyber Monday haben sich mittlerweile einen festen Platz im Kalender der Kunden und der Händler in Deutschland erobert“, heißt es vom stellvertretenden HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. Nach einer Umfrage des Zahlungsanbieter Klarna wollen mehr als ein Drittel der Deutschen (36 Prozent) an diesem Jahr allein am Black Friday einkaufen. Durchschnittlich planen Verbraucher mit Ausgaben von 219 Euro.

Was bedeutet eigentlich Black Friday und Cyber Monday?

Beide Aktionstage kommen ursprünglich aus Amerika. Der „Black Friday“, also Schwarzer Freitag, findet traditionell nach dem Erntedankfest statt und soll den Start des Weihnachtsgeschäfts markieren. Woher der Name stammt, ist nicht ganz sicher: Einige vermuten, damit seien die Menschenmassen vor den Ladengeschäften gemeint, die aus der Ferne wie eine schwarze Masse erscheinen. Andere glauben, der Name stehe für die schwarzen Zahlen der Einzelhändler.

Während der Black Friday (27. November) von stationären Einzelhändlern ins Leben gerufen wurde, sollen Onlinehändler als Antwort darauf den Cyber Monday (30. November) erfunden haben. Dieser findet immer am Montag nach dem Black Friday statt. Heute spielen beide Aktionstage sowohl für den stationären als auch für den Online-Handel eine Rolle. In Deutschland gewannen diese Rabatttage erst vor einigen Jahren vermehrt an Bedeutung.

Wie finde ich das beste Schnäppchen an den Aktionstagen?

An den Aktionstagen sollten Verbraucher Einiges beachten, um das richtige Schnäppchen zu finden. Der wichtigste Tipp ist aber: Ruhe bewahren. Denn nicht jedes vermeintliche Angebot ist auch ein Schnäppchen und nicht jeder Rabatt so großzügig wie er zunächst erscheint. Oftmals würden Kunden über Blitzangebote dazu gedrängt, einen schnellen Kauf zu tätigen, heißt es in einem Ratgeber der Social-Shopping-Plattform Mydealz. Darauf sollten Verbraucher lieber verzichten und immer zunächst die Preise vergleichen – dies ist zum Beispiel über Preisvergleichsportale möglich.

Das Gleiche gilt für eine vermeintliche Verknappung des Angebotes. „Der Hinweis ‚Nur solange der Vorrat reicht‘, ist eine gängige Masche“, heißt es in dem Ratgeber. In der Regel seien die Händler aber sogar dazu verpflichtet, in den ersten Stunden genug Produkte zur Verfügung zu stellen. „Zudem ist kaum ein Angebot einmalig“, heißt es weiter.

Des weiteren sollten Käufer darauf achten, dass sich das vermeintliche Schnäppchen nicht durch hohe Versandkosten als Fehlkauf erweist. Auch die Kosten für die Retouren sollten vor dem Kauf genau angesehen werden. Insbesondere bei sperrigen Möbeln und anderen Großgeräten könnte die Rücksendung teuer werden.

Es gibt aber auch Tricks, wie noch mehr Rabatt herausgeschlagen werden kann: „Die größten Schnäppchen machen Kunden, die zum Black Friday auch noch Zusatzrabatte durch Gutscheine oder Punkteprogramme ausnutzen“, heißt es von einem Sprecher des Vergleichsportals Check24.

Lohnt sich der Black Friday auch für Weihnachtsgeschenke?