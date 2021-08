Nach BGH-Urteil : Frankfurter Sparkasse zahlt Kontogebühren zurück

Nach und nach hört man von immer mehr Banken und Sparkassen, dass sie als Folge des BGH-Urteils zu den Kontoführungsgebühren aus dem April Geld an ihre Kunden zurückzahlen. Jetzt bekam ein Kunde der Frankfurter Sparkasse ein Schreiben, in dem ihm angeboten wird, pauschal 25 Euro zu erstatten. Diese Zahlung sei aber nicht mit der Anerkennung einer Rechtspflicht verbunden, heißt es in dem Schreiben weiter. Die entsprechenden Unterlagen liegen der F.A.Z. vor.

Der vergleichsweise niedrige Betrag wird damit begründet, dass sich das BGH-Urteil nur auf Gebührenerhöhungen aus der Vergangenheit beziehe, die Erstattung sämtlicher gezahlter Entgelte komme damit nicht in Betracht. Wenn der Kunde das Geld annehme, betrachte die Sparkasse alle möglicherweise bestehenden oder künftigen Ansprüche als abgegolten.

In dem Urteil hatte der BGH die Praxis der Banken aus der Vergangenheit für unzulässig erklärt, mit Hilfe bestimmter Klauseln Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie Gebührenerhöhungen den Kunden einfach nur mitzuteilen und Stillschweigen als Zustimmung zu werten.

Die Höhe der Beträge, die Bank- und Sparkassenkunden verschiedener Institute im Augenblick als Rückzahlungen angeboten werden, sind offenbar je nach Institut, aber zum Teil auch nach Kunde recht unterschiedlich.

Anwälte berichten von durchschnittlich 111 Euro. In einem Fall habe eine Sparkasse auch schon 300 Euro angeboten, wenn die Angelegenheit dadurch als erledigt betrachtet werden könne. Auch wenn die Beträge je Kunde also eher klein sind, geht es für die Banken insgesamt um Hunderte Millionen Euro. Die Stiftung Warentest hat Musterbriefe entwickelt, mit denen Bankkunden ihre Ansprüche geltend machen können.

Anwälte hatten ihre Mandaten zudem gebeten, sich an die Bankenaufsicht BaFin zu wenden, damit diese der Durchsetzung des BGH-Urteils den Banken und Sparkassen gegenüber mehr Nachdruck verleihe. Den Mandaten wurden entsprechende Musterbriefe zur Verfügung gestellt.

BaFin will auf Umsetzung des Urteils achten

Eine Sprecherin der BaFin sagte auf Anfrage allerdings, die Aufsicht plane im Augenblick keine sogenannte Allgemeinverfügung in dieser Angelegenheit. „Es ist zuallererst an den Kreditinstituten selbst, die BGH-Entscheidung umzusetzen und sich zeitnah um ihre AGB-Änderungsmechanismen zu kümmern“, sagte die BaFin-Sprecherin. Man sehe schon, dass die Institute mit unterschiedlichen Ansätzen reagierten.

„Selbstverständlich haben wir darauf ein wachsames Auge“, sagte die BaFin-Sprecherin: „Ob in Einzelfällen oder generell ein aufsichtlicher Handlungsbedarf besteht, ist derzeit aber noch nicht absehbar.“

Anwälte nennen auch Namen von Instituten, die schon unter bestimmten Umständen gezahlt hätten. Zu diesen Banken gehörten Genossenschaftsbanken wie die Bremische Volksbank, die VR-Bank Bonn und die Westerwald Bank, aber auch etwa die Volkswagen Bank, die Netbank und die Sparda-Bank Augsburg, berichtet die Kanzlei Gansel Rechtsanwälte in Berlin. Sie erwähnt auch die Debeka Bausparkasse.

Verbände: Entscheidung jeder einzelnen Bank

Der Branchenverband Deutsche Kreditwirtschaft hat sich auf eine gemeinsame Sprachreglung verständigt, wie man mit dem Thema umgehen will. Darin heißt es: „Die Verbände in der Deutschen Kreditwirtschaft unterrichten jeweils ihre Mitgliedsinstitute über Entwicklungen in der einschlägigen (höchstrichterlichen) Rechtsprechung. So haben die jeweiligen Verbände auch in diesem Fall ihre jeweiligen Mitglieder über das BGH-Urteil und die sich hieraus ergebenen Rechtsfolgen unterrichtet. Welche konkreten Maßnahmen das einzelne Institut aus dem Urteil ableitet, obliegt der individuellen Bewertung und Entscheidung des jeweiligen Hauses.“

Die Frage etwaiger Rückerstattungsansprüche richte sich nach dem jeweiligen Verlauf der Vertragsbeziehungen zwischen Institut und Kunden. „Vertragsänderungen in der laufenden Geschäftsbeziehung können von Kunden auf verschiedene Weise angenommen beziehungsweise in die Vertragsbeziehung einbezogen worden sein. Wenn sich Kunden mit Rückforderungsansprüchen an die Institute wenden, werden diese daher stets in eine Einzelfallbetrachtung einbezogen und individuell entschieden“, so die Deutsche Kreditwirtschaft.