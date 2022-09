Chancen auf Rendite : Europäische Anleihen werden wieder interessant

Der Krieg in der Ukraine, die Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie – all das hat die Anleihemärkte in diesem Jahr gewaltig durch­ein­andergewirbelt. Die Renditen europäischer Staatsanleihen sind um ein bis drei Prozentpunkte gestiegen, in manchen Ländern noch stärker. Stand zu Jahresbeginn bei der Mehrheit der Renditen zehnjähriger Anleihen wenn nicht ein Minuszeichen, so doch eine Null vor dem Komma, so ist es jetzt meistens eine Zwei, wenn nicht deutlich mehr.

Was den Rentenmarkt am Unmittelbarsten trifft, ist die massive Veränderung der Notenbankpolitiken, in Europa vor allem der Europäischen Zentralbank (EZB). Nach der Zinserhöhung um 75 Basispunkte in der vergangenen Woche, die viele vor kurzem noch nicht für möglich gehalten hätten, ist nun klar, dass die Nullzinspolitik erst einmal vorbei ist. Nicht ganz so klar ist, wie es weitergeht. Denn die EZB befindet sich in einer schwierigen Situation. Zum einen lässt sich eine der Hauptursachen, der schockartige Anstieg der Energiepreise, nur schwer mit einer Geldpolitik bekämpfen, die darauf abzielt, die Nachfrage zu dämpfen. Derzeit ist das besonders schwierig, weil die Fiskalpolitik aktuell in die entgegengesetzte Richtung läuft, indem man versucht, die Kaufkraft der Konsumenten zu erhalten, sagt David Zahn, verantwortlich für den Bereich nachhaltige Rentenanlagen bei der Fondsgesellschaft Franklin Templeton. Dies sei eine fundamentale Änderung in der europäischen Fiskalpolitik, die bislang immer prozyklisch gewesen sei, so dass in wirtschaftlich schwächeren Zeiten eher gespart wurde.