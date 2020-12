Anlegerjahr 2020 : Die 100.000-Euro-Frage

Jedes Jahr bringt viel Überraschendes, aber auch Erwartbares mit sich. In diesem Jahr wäre es vielen Menschen sicherlich lieber gewesen, wenn gewohnt Alltägliches und sogar Langweiliges einen größeren Platz hätten einnehmen können. Sie freuen sich auf den Jahreswechsel, auch wenn er mit Blick auf Corona nur symbolischer Natur ist.

Zieht man an den Finanzmärkten einen dicken Strich unter 2020, dann sieht dieses Jahr in vielen Bereichen eigentlich fast wie ein ganz normales aus – eines ohne einer auf der ganzen Welt grassierenden Pandemie. Es gibt wie immer Gewinner und Verlierer, die mehr oder eben weniger aus den zu Jahresbeginn investierten 100.000 Euro gemacht hätten. Anders als sonst ist deren Verhältnis zueinander ausgeglichener, zumindest nicht so extrem wie das Jahr selbst.