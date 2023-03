Die Börse in Frankfurt am Main Bild: Lucas Bäuml

Ein Wunder-Portfolio hatten wir vollmundig versprochen, als wir erstmals vor mehr als sechs Jahren eine einfache Kombination zweier ETFs in den Blick nahmen. Dieses Portfolio, nach kinderleichten Regeln aus zwei Indexfonds zusammengesetzt, würde besser abschneiden als die Fonds bekannter Investmentmanager, lautete damals die Annahme.

Seitdem haben wir in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf dieses ETF-Portfolio geschaut. Und was auch die Börsenwelt in all diesen Jahren bewegte: Stets zeigte das Wunder-Portfolio eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit und ließ zu­mindest über längere Zeiträume fast alle klassischen Fondsmanager hinter sich. Ein Anlagejahr wie die vergangenen zwölf Monate hat allerdings auch unser Portfolio in seiner kurzen Geschichte noch nie erleben müssen: Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine fielen sowohl Ak­tien- als auch Anleihekurse wie selten zu­vor. Ein echter Härtetest also. Hat das ETF-Portfolio ihn bestanden?

Die kurze Antwort lautet: ja – allerdings mit deutlichen Einschränkungen.

So funktioniert der Ansatz

Bevor wir zur langen Antwort kommen, sei zunächst daran erinnert, wie sich das Portfolio im Detail zusammensetzt. Es besteht zu gleichen Teilen aus einem Aktien-ETF und einem Anleihe-ETF, die beide die Wertentwicklung wichtiger internationaler Kursbarometer eins zu eins ab­bilden. Der Grundgedanke dahinter lautet: Auf diese Weise können Anleger ihr Geld relativ problemlos über die Welt verteilen und sind nicht nur den spezifischen Risiken einer einzelnen Weltregion ausgesetzt.

Für den Aktien-Teil des ETF-Portfolios nutzen wir einen Indexfonds der Blackrock-Tochtergesellschaft iShares, der den Namen „iShares MSCI World“ (ISIN: IE00B0M62Q58) trägt. Genauso gut würde das Ganze aber beispielsweise auch mit einem ETF der Deutschen Bank funktionieren, dem „Xtrackers MSCI World“ (ISIN: LU0274208692). Der MSCI World bildet die Entwicklung von rund 1500 Aktien aus 23 Industriestaaten ab. Er enthält aber – anders als der Name suggeriert – keine Aktien aus Schwellenländern wie China oder Brasilien. Zum Aktien-ETF hinzu kommt ein Anleihe-ETF, der die Wertentwicklung europäischer Staatsanleihen gemischt mit europäischen Unternehmensanleihen nachzeichnet. Hierfür lässt sich beispielsweise der „iShares Euro Aggregate Bond“ (ISIN: IE00B3DKXQ41) nehmen.

Alles, was Anleger jetzt noch mit den beiden ETFs tun müssen, ist simpel: Die eine Hälfte des zu investierenden Geldes gehört in den Aktien-ETF, die andere Hälfte in den Anleihe-ETF. Außerdem muss einmal im Jahr das ursprüngliche Verhältnis von 50:50 wiederhergestellt werden, in der Fachsprache „Rebalancing“ genannt. Dies stellt sicher, dass sich die Risikoverteilung des ETF-Portfolios nicht verändert – dass also beispielsweise der Aktienanteil des ETF-Portfolios nicht dauerhaft höher ist als ursprünglich vorgesehen.

Ein schlechtes Jahr für das Wunder-Portfolio

So viel zur Technik, nun aber zum Er­gebnis: In den vergangenen zwölf Monaten, da gibt es nichts schönzureden, hat das ETF-Portfolio seinen Anspruch nicht einhalten können. Es hat fast zehn Prozent an Wert verloren und damit schlechter abgeschnitten als alle klassischen Fondsmanager in unserem Vergleich.