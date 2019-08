Anlagestrategie : Sparer, vergesst Bundesanleihen!

Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland waren einmal für Sparer eine gute Alternative. Sie galten als praktisch risikofrei und brachten immer noch ein paar Prozent Zinsen. Das ist schon lange her, wobei man zugeben muss, dass Privatanleger schon immer weniger Bundesschatzbriefe kauften, als es diese noch gab und sie ganz ordentliche Zinsen brachten.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Wer dieser Tage in deutsche Staatsschulden investiert, muss allerdings schon länger Geld mitbringen. Nicht nur, dass es für Anleihen bis zu einer Laufzeit von zehn Jahren schon gar keine Zinsen mehr gibt, wer sich heute einkauft, zahlt zur Fälligkeit drauf – selbst bei der frisch begebenen Anleihe, die im Jahr 2048 fällig wird und für die der Bund immerhin noch 1,25 Prozent jährlich locker macht. Deren Preis ist mit aktuell 135,22 Euro für eine Schuldverschreibung von 100 Euro so hoch, dass dies sämtliche Zinszahlungen auffrisst. Am Ende bleibt aktuell ein Verlust von 0,05 Prozent.

Wie immer stellt sich die Frage nach Alternativen. Die Antwort ist nicht einfach. „Risikolosen Zins gibt es nicht mehr“, sagen viele Vermögensverwalter. Stattdessen gebe es nur noch „zinsloses Risiko“ sagen sie und schauen dabei auf Staatsanleihen aus so manchem Euroland wie Portugal, dessen fünfjährige Anleihen aktuell Verluste von 0,2 Prozent bei Endfälligkeit versprechen. Selbst bei Nicht-Euro-Ländern, die Anlegern auch noch ein Währungsrisiko dazu bescheren wie etwa Bulgarien, müssten Investoren derzeit am Ende 0,1 Prozent drauflegen.

Währungen und anderen Risiken können Erträge vernichten

Das Stichwort Währungsrisiko ist bei zinstragenden Anleihen so aktuell wie nie. Denn natürlich gibt es noch Anleihen, die am Ende der Laufzeit Geld einbringen können. Die zehnjährige südafrikanische Staatsanleihe bringt aktuell mehr als 9 Prozent. Allerdings: Wer etwa 2004 1000 Euro in die damalige südafrikanische Anleihe investiert hat, verdiente am Ende trotz 8 Prozent Zinsen unter dem Strich nur 0,2 Prozent pro Jahr. Zum einen gab es am Ende statt 1000 Euro nur noch 484 Euro zurück und zum anderen halbierten sich die Zinszahlungen im Lauf der Zeit. Das funktioniert zwar auch anders herum, aber dann gibt es in der Regel eben nicht 8 Prozent Zinsen. Denn die gibt es ja genau für das höhere Risiko.

Dazu gehört auch das, was der Kreditnehmer mit sich bringt. So gibt es zwar etliche Euro-Anleihen außereuropäischer Staaten - die also kein Währungsrisiko haben - doch entweder bringen sie wieder kaum Ertrag, wie etwa aus Indonesien oder Chile. Oder das Risiko, dass es am Ende gar nichts gibt, ist nicht von der Hand zu weisen, wie etwa im Fall der Elfenbeinküste oder Argentiniens.

Kaufen und bis zum Ende liegen lassen, ist also keine gute Empfehlung. Wer nicht darauf setzen will, zu kaufen und bei einer guten Gelegenheit zu verkaufen – und dabei muss man dann auch den Wechselkurs im Blick haben – kann das Profis überlassen und einen Investmentfonds kaufen – entweder in einer Variante, die von einem Fondsmanager verwaltet wird oder in Form eines sogenannten ETF, der einen bestimmten Korb von Anleihen eines Index nachbaut. Letzteres ist die billigere Anlage, weil der Manager nicht bezahlt werden muss. Allerdings verpasst man auch die Chance, von der möglicherweise guten Nase des Profis besonders zu profitieren.

Auch für Aktien gibt es regelmäßig Geld

Wer nun schon nicht mehr auf die Zinsen bauen will, kann es auch gleich mit Aktien versuchen. Solche Beteiligungen an Unternehmen sind insofern riskanter, als es weder einen Rückzahlungstermin noch feste Zinsen gibt. Stattdessen zahlen viel der Aktiengesellschaften eine Dividenden als Gewinnbeteiligungen und das nicht nur, wenn das Geschäftsjahr gut gelaufen ist. Denn eines mögen Aktionäre gar nicht: Wenn ein Unternehmern, das regelmäßig gleich hohe oder noch besser steigende Dividenden gezahlt hat, plötzlich weniger oder gar nicht zahlt. Das bedeutet außerdem, dass wohl geschäftlich nicht alles rund läuft.