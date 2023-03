Aktualisiert am

In Aktien zu investieren ist einfach. Deutlich schwieriger wird es für Privatanleger, wenn sie von der Zinswende profitieren wollen. Entscheidend ist auch die individuelle Risikobereitschaft.

Wo steht derzeit der Bloomberg Global Aggregate Bond Index? Wenn Sie ahnungslos sind, kein Problem: Anleiheindizes führen ein Schattendasein im Vergleich zu ihren Aktienpendants wie zum Beispiel Dow Jones oder Dax. Doch sind Anleihen, also Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, Finanzinstituten und Unternehmen begeben werden, mit der Zinswende wieder in den Blickpunkt der Anleger gerückt. Mit diesen Zinspapieren lassen sich im wenig riskanten Laufzeitenspektrum von ein bis drei Jahren derzeit Renditen von 5 Prozent erzielen, und das mit Anleihen, die qualitativ gute Emittenten aus dem investitionswürdigen Bereich (Investment Grade) begeben haben.

Da können Aktien in Zeiten hoher Inflation, steigender Zinsen und einer noch immer schwelenden Rezessionsgefahr nicht mithalten. Denn hier stellen sich institutionelle Investoren in den kommenden Monaten bestenfalls auf eine Seitwärtsbewegung ein. Der Spielraum für Kursgewinne ist also begrenzt. Doch die Welt der Anleihen ist sehr komplex.