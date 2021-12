Altersvorsorge : In der Inflation nicht unter zwei Prozent rutschen

Eine Diskussion haben die deutschen Lebensversicherer immer befürchtet. Was würde mit ihrem Produkt passieren, wenn die Nominalverzinsungen weiterhin im Keller blieben, die Inflationsrate aber in die Höhe schnellen würde? Diese Situation ist unbequem, weil die Realverzinsung für die Verbraucher dann negativ wird und sie mit ihrer Altersvorsorge Geld verlieren. Jahrelang konnten sie diese Diskussion umschiffen, weil zu den niedrigen Zinsen eine niedrige Inflation hinzukam und der Verlust an nominalen Beitragsrenditen auch im Vergleich nicht ganz so schlimm wirkte.

Nun ist das anders. Mit einer Inflation von zuletzt mehr als 5 Prozent, ändert sich das Kalkül der Altersvorsorgesparer. Deshalb sind die Lebensversicherer bemüht, die laufende Verzinsung, die sie ihren Kunden gutschreiben können, nicht allzu stark an die weiterhin herausfordernde Zinssituation anzupassen. Der Marktführer Allianz gab am Montag bekannt, seine Überschussbeteiligung im Vergleich zum Vorjahr konstant zu halten.

Auf den Sparanteil der Policen kommen beim Marktführer mit Sitz in Stuttgart bei klassischen Policen, die im Neugeschäft nicht mehr verkauft werden, eine Verzinsung von 2,3 Prozent hinzu. Im Produkt Perspektive, das die Vertragsbedingungen nur bis zur Ruhestandsphase festschreibt, sind es 2,4 Prozent. Aus Sicht des Managements ist das ein Kompromiss aus attraktivem Angebot und Finanzstabilität.

Allianz gibt an, auch langfristig genug Geld zu haben

In Szenarien bis zu den Jahren 2050 und 2080 hat die Allianz Leben hochgerechnet, wie der Finanzbedarf ist. „Die garantierten Mindestleistungen im Bestand werden von den laufenden Erträgen in allen Jahren überdeckt“, sagt Produktvorstand Volker Priebe. In den kommenden sechs Jahrzehnten könne der Lebensversicherer über die versprochenen Garantien hinaus 100 Milliarden als Überschussbeteiligung an die Kunden verteilen. Mit Hilfe der von der Aufsicht verlangten Zinszusatzreserve habe sie die durchschnittliche Garantie im Bestand auf 1,4 Prozent gesenkt, bis zum Jahr 2024 werde er auf 0,9 Prozent gedrückt. Das sei selbst unter schwierigen Kapitalmarktbedingungen gut zu erwirtschaften.

Auch Wettbewerber sind in den vergangenen Tagen selbstbewusste Äußerungen aufgefallen. Die Ideal aus Berlin, die noch sehr treu zur klassischen Lebensversicherung mit Garantiezins hält und von dem Immobilienboom in der Hauptstadt profitiert hat, hat ihre laufende Verzinsung zum zweiten Mal auf 3 Prozent gesetzt. Die Swiss Life aus München deklarierte zum siebten Mal in Folge eine Überschussbeteiligung von 2,25 Prozent. Auch die Nürnberger und die LV 1871 hielten ihre Deklarationen mit 2,25 und 2,4 Prozent konstant. Nur die Alte Leipziger senkt den Durchschnitt. Sie hat die Verzinsung von 2,35 auf 2,1 Prozent gesenkt.

„Da die Zinsen noch niedrig sind, wird es nicht zu Anstiegen in der Verzinsung kommen, eher zu leichten Absenkungen“, sagt Reiner Will, Geschäftsführer der Ratingagentur Assekurata. Doch die großen Sprünge nach unten der vergangenen Jahre erwartet er nicht mehr. „Bei Rentenpolicen hatten wir im vergangenen Jahr einen Durchschnitt von 2,13 Prozent. Eine 2 vor dem Komma sehen wir noch.“ Klassische Verträge spielten zwar kaum eine Rolle im Neugeschäft mehr. Insofern sei auch der Vergleich der Nominalverzinsungen weniger relevant. Aber auch für fast alle modernen Policen ist der Deckungsstock mit Überschussbeteiligung weiterhin der Motor für die Rendite an den Kunden.

Verträge mit abgesenkter Garantie sind bei den Kunden angekommen

Große Teile des Neugeschäfts machten bei der Allianz Verträge mit abgesenkter Garantie aus. Vorstände von Versicherern hatten in den vergangenen Jahren immer wieder erklärt, dass dies wegen der Präferenz der Kunden für Sicherheit unmöglich sein werde. „Wir sind froh, wie die Veränderungen aus der Vergangenheit von unseren Kunden verstanden werden“, sagt Allianz-Leben-Vorstand Priebe. „Das eröffnet Freiräume in der Kapitalanlage auch des gesamten Kollektivs.“

Weiterhin funktioniert die Geldanlage in diesen Policen nach der Logik der klassischen Lebensversicherung mit Sicherungsvermögen (Deckungsstock). Da aber keine so umfangreiche verpflichtende Garantie mehr vereinbart wird, kann mehr Geld in chancenreichere Titel investiert werden. Bei der Allianz ist das kollektive Vermögen zur Hälfte so angelegt, ein Drittel der Kapitalanlage liegt in nicht börsengehandelten Titeln, an die Privatkunden nicht ohne weiteres herankämen. Assekurata-Geschäftsführer Will begrüßt diesen Weg, fordert die Anbieter aber dazu auf, den Kunden mehr Einblick zu erlauben. „Das muss man dem Kunden einfach transparenter machen“, sagt er. Kein Verbraucher könne sich ausrechnen lassen, was sein Anteil am Kollektiv ist.