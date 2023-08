Es klingt wie der Beginn einer Geschichte mit ungutem Ausgang: Als Ulrich Bindseil sich 2015 in New York auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt machte, ging ein Wolkenbruch nieder. „Es schüttete in einem fort“, erinnert sich der 53-Jährige, der in der Europäischen Zentralbank (EZB) als Generaldirektor für Marktinfrastruktur und Zahlungsverkehr einen einflussreichen Posten innehat. In New York allerdings war er damals privat unterwegs. Ein Auto stoppte, Bindseil stieg ein und sah sich einem Amerikaner gegenüber, der 1000 Dollar in bar von ihm haben wollte.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Was sich anhört wie der Plot eines schlechten Krimis, war keineswegs dubios. Bindseil hatte den Amerikaner im Internet ausfindig gemacht, weil dieser besondere Wertpapiere in seinem Besitz hatte: Staatsanleihen aus den Anfangsjahren des deutschen Kaiserreichs, also aus den 1870er-Jahren. Dass diese Anleihen ihren Weg nach Amerika fanden, ist weniger ungewöhnlich, als man denken könnte. Die Märkte für Staatsanleihen waren schon immer international, und in früheren Zeiten, in denen elektronische Börsen noch nicht existierten, wurden die Anleihen eben in Papierform ausgegeben. Das Finanzgeschehen hatte noch etwas Haptisches und spielte sich nicht allein im elek­tro­nischen Raum ab wie heute.