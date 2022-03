Wetterfeste Finanzen (1) : Wie sichere ich mein Depot in Krisenzeiten?

Hohe Inflation, Krieg in der Ukraine, Sorgen um China: Was sollen Anleger nun tun? Ein erster Schritt ist die Analyse des eigenen Portfolios – was dabei zu beachten ist.

Die Unsicherheit, die Anleger im Grunde seit der Finanzkrise vor 14 Jahren plagt, hat in den vergangenen Wochen und Monaten noch einmal deutlich zugenommen. Hatten sich Investoren zunächst damit angefreundet, dass die Inflation im Zuge der Coronakrise vorübergehend hoch ausfällt, haben dies die jüngsten Daten ebenso in Frage gestellt, wie der Ukrainekrieg, dessen Folgen in dieser Hinsicht gerade erst spürbar werden. Auf mehr als 7 Prozent kletterte die Teuerungsrate in Deutschland im März, teile das Statistische Bundesamt gerade mit und mancher Fachmann will sogar zweistellige Inflationsraten hierzulande nicht ausschließen. Nun fragen sich viele Anleger, wie sie es anstellen können, ihr Portfolio sicherer gestalten können.

Will man diesen Versuch unternehmen, steht an erster Stelle die Analyse des Ist-Zustands: Was habe ich im Depot und welche Risiken sind damit verbunden? Die Antwort auf die erste Frage scheint zunächst simpel. Die meisten würden antworten: Apple, Microsoft, BASF usw. Doch in diesen Details verschwimmt der Blick. Es ist ähnlich, wie wenn man die Frage nach einem Wald mit dem Aufzählen der einzelnen Bäume beantwortet. Es ist nicht sinnlos, geht aber am Wesentlichen vorbei.