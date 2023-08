Geld in der Partnerschaft : So können Frauen vom Vermögen ihrer Männer profitieren

Mir ist bewusst, liebe Leser, Ihnen in den letzten Wochen harte Kost aufgetischt zu haben: Erbengemeinschaft, Depotverwaltung, Güterstand, Eigenheim und dann auch noch das Testament im Angesicht des Todes. Das war ein bisschen viel auf einmal, da kam wenig Freude auf, doch ich will Sie nicht um Verzeihung bitten.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Themen mussten einfach auf den Tisch. Nun biete ich Ihnen an, dass wir uns in den nächsten Wochen um die Optimierung Ihres Vermögens kümmern. Ich werde diesen Vorgang im Oktober mit den klugen Köpfen von Ihnen hier in der Hauptstadt von Angesicht zu Angesicht besprechen. Weil der Großteil von Ihnen aber die Reise in den „dysfunktionalen“ Teil dieser Republik scheut, möchte ich Sie in Form einiger Kolumnen an diesem Wissen teilhaben lassen – einverstanden?