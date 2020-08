Kosten für die Gesundheit : So gelingt die Flucht aus der teuren Krankenversicherung

Hannes Klemp war gerade mit dem Studium fertig, da nahm ein Finanzberater Kontakt zu ihm auf. Der stellte sinnbildlich ein großes Preisschild auf, was er alles sparen würde, wenn er als lediger Akademiker mit einem guten Gehalt in die private Krankenversicherung (PKV) wechseln würde. „Er schwärmte mir vor, wie toll das für mich wäre“, erinnert er sich mehr als zwei Jahrzehnte später.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

Klemp, der eigentlich anders heißt, leuchtete ein Wechsel damals ein: eine bessere medizinische Versorgung, schnellerer Zugang zu Arztterminen und ein geringer Beitrag in den ersten Jahren. Was er sich damals nicht klarmachte: „Wem ist der Berater näher: seiner Provision oder dem Kunden, den er gerade an der Angel hat?“

Dass das Thema Beitragsstabilität für den Berater zumindest nicht oberste Priorität hatte, belegt die Auswahl des Versicherers: Die Central, eine Tochtergesellschaft der Generali, ist unter unabhängigeren Marktbeobachtern bekannt für ihre zahllosen Paralleltarife, ihre bisweilen großzügige Risikoprüfung und in der Folge stark wachsende Beiträge.

Einige Versicherer sind beitragsstabiler als andere

Während Tarifwechselberater häufig mit Kunden der Central, der Allianz, der Axa, der DKV, der Signal und Continentale zu tun haben, gibt es etliche Gesellschaften, aus denen sehr viel seltener Versicherte um Rat fragen. Als beitragsstabil gelten die Alte Oldenburger, Debeka, SDK, LVM, Arag und R+V. Doch Klemp landete ausgerechnet bei der Central, die anfangs in Aussicht gestellte Ersparnis schmolz von Jahr zu Jahr. „Wenn die Beitragsanpassung bei 5 Prozent lag, war das der untere Rand, auch zweistellige prozentuale Steigerungen waren nicht selten“, sagt Klemp.

Bei Abschluss der Police rechnete er noch als Single. „Ich hatte eine Freundin, aber der Gedanke an Kinder war damals außer Reichweite.“ Aus der Freundin wurde die Frau, dann entwickelte sich doch ein Kinderwunsch. Seine Tochter musste mitversichert werden, seine Frau blieb länger zu Hause, so dass Klemp unerwartet zum Alleinverdiener wurde. Inzwischen war der Monatsbeitrag so stark gestiegen, dass er über eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung nachdachte.

Doch der Weg zurück ist nicht einfach und jenseits von 55 Jahren nahezu unmöglich. Damit will der Gesetzgeber sicherstellen, dass in der Lebensphase mit höheren Gesundheitsausgaben keine Negativselektion im gesetzlichen System stattfindet. „Der Blick in die Zukunft sah für mich dramatisch aus“, sagt Klemp.