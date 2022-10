Sichere Geldanlage : Vier Prozent Rendite mit Anleihen

Aktualisiert am

Staatsanleihen in Euro lohnen sich wieder. Bild: Getty

Die Botschaft, die Christine Lagarde am Donnerstag verkündete, war keine große Überraschung: „Wir haben noch zu tun, um die Inflation in den Griff zu bekommen“, sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Leitzins werde von 1,25 Prozent auf nun zwei Prozent angehoben. Dass sich die Notenbank in ihrem Kampf gegen die Inflation schwertut, hat mittlerweile ganz Europa mitbekommen.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Überraschend für das gewöhnliche Pu­bli­kum war aber, was manch ein Experte aus den weiteren Ausführungen Lagardes heraushörte. „Nach diesem kräftigen Zinsschritt spricht nun vieles für eine Rücknahme des Tempos der Normalisierung der Geldpolitik“, sagt Andreas Busch, Analyst des auf Anleihen spezialisierten Vermögensverwalters Bantleon. Auch die Commerzbank schrieb, die EZB-Chefin habe „taubenhaft“ geklungen, also zurückhaltend gegenüber einer restriktiveren Geldpolitik. Im Rat der Notenbank scheint Uneinigkeit darüber zu herrschen, wie stark man angesichts einer drohenden Rezession nun noch die Zinsen anheben soll. Weitere Erhöhungen werde es geben, sagte Lagarde zwar, hüllte sich aber über das Ausmaß in Schweigen.