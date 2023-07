„Blackbox“ und „Datenkrake“ sind nur zwei Begriffe, mit denen Verbraucher die Schufa in Verbindung bringen. Die Vorstandsvorsitzende Tanja Birkholz hat sich seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2020 zum Ziel gesetzt, das zu ändern und Deutschlands größte Auskunftei verbraucherfreundlicher und transparenter zu machen.

Madeleine Brühl



Daher haben Verbraucher ab sofort die Möglichkeit, ihren Schufa-Basisscore kostenlos und digital über die Plattform „Bonify“ einzusehen. „Dieses Angebot ist ein weiterer Meilenstein in der Transformation der Schufa“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Schufa Holding Tanja Birkholz während einer Pressekonferenz. Die Schufa hat 2022 das Berliner Fintech Forteil übernommen, welches die Finanzplattform Bonify betreibt. Aktuell hat die Plattform 1,1 Millionen registrierte Nutzer.

Durch den Kauf von Forteil mache sich die Schufa deren Expertise aus der Bonify-Plattform zunutze, so Birkholz. Dieses Wissen soll genutzt werden, um im kommenden Jahr eine eigene Schufa-App anbieten zu können. Von 2024 an soll der kostenlose digitale Einblick in die eigenen Daten dann direkt bei der Schufa möglich sein. Man nutze jetzt die Bonify-Plattform als Katalysator, um Verbrauchern schon in diesem Jahr Transparenz über ihre Daten und ihren Score geben zu können, erklärt Birkholz.

Finanzwende ist alarmiert und spricht von einem „trojanischen Pferd“

Eine von Verbrauchern häufig an die Schufa gestellte Frage sei laut Birkholz, wie der eigene Bonitätsscore verbessert werden könne. Daher wolle man Kunden künftig die Möglichkeit geben, freiwillig weitere Finanzdaten wie Gehalt oder Mietzahlungen zu übermitteln und so ihren Basisscore zu verbessern. Hier macht sich die Schufa zu Nutze, dass die Bonify-Plattform eine Schnittstelle zu den Bankkonten der Nutzer besitzt. Stimmt der Nutzer zu, erhält die Schufa Zugriff auf seine Bonify-Daten und damit auch Einblick in dessen Konto. „Wir versprechen allen Nutzern, dass keine Daten ohne ihre Einwilligung an die Schufa weitergegeben werden“, betont Birkholz. Welche Kontodaten abgefragt werden sollen, dazu gebe es aktuell aber noch kein Konzept. Man wolle aber transparent kommunizieren, sobald es soweit sei. Neben dem Basisscore der Schufa zeigt Bonify ihren Nutzern außerdem den Bonitätsscore der Auskunftei Creditreform, die Mietauskunft mit Schufa-Bonitätscheck, eine Übersicht über die eigenen Finanzen und Ersparnisse, sowie einen Indikator, der dabei helfen soll, die eigene finanzielle Situation besser zu verstehen.

Die Bürgerbewegung Finanzwende ist alarmiert und spricht von einem „trojanischen Pferd“. „Mit Einblick in Kontodaten würde die Schufa noch mächtiger werden, als sie es ohnehin schon ist“, kritisiert Gerhard Schick, Vorstand bei Finanzwende. „Bonify ist eine Vertriebsplattform für Kredite und andere Finanzprodukte und die Möglichkeit, den Schufa-Score abzurufen, ein Lockangebot“, warnt auch Michael Möller, Referent für Verbraucherschutz bei der Bürgerbewegung Finanzwende. „Kombiniert mit den Schufa-Plänen für einen angeblich freiwilligen Kontoeinblick ist dieses Geschäftsmodell aus unserer Sicht hochproblematisch.“

Die Möglichkeit, den Score digital abzurufen, gibt es auf der Internetseite der Schufa schon, allerdings müssen Verbraucher dafür bezahlen. Wer ohne Mittelsmänner kostenlosen Einblick in seine Schufa-Daten haben möchte, dem bleibt weiterhin nur die Briefform.