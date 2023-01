Mangelnde Erreichbarkeit : Kunden klagen über Probleme mit Postbank

Am ersten Werktag des neuen Jahres gingen die Server der zur Deutschen Bank gehörenden Postbank in die Knie. Nach wenigen Stunden seien die Probleme behoben worden, versicherte ein Sprecher der Deutschen Bank auf Nachfrage. Überhaupt zog er ein positives Fazit: Die zweite Welle der Migration von vier Millionen Produktverträgen am Silvester- und Neujahrstag sei zwar komplex gewesen, aber ohne Schwierigkeiten gelungen.

Zahlreiche Leser konnten diese Einschätzung so gar nicht nachvollziehen. Seit zehn Tagen könne er als Postbank-Kunde nur sehr eingeschränkt sein Konto nutzen, schrieb ein Universitätsprofessor aus Tübingen. Nicht nur der eingeschränkte Zugang zu seinem Konto ärgert ihn, sondern auch, wie die Postbank, mit ihren nach eigenen Angaben 19 Millionen Kundenverträgen, damit umgeht. Es gebe keine Informationen oder Hilfestellungen auf der Website der Bank.

Standard-E-Mail ohne Problembezug

Im E-Mail-Kontakt bekomme er Standarderklärungen, die aber das Problem, dass man gar nicht überweisen kann, weder erwähnen noch Hilfe anbieten. Eine solche Standard-E-Mail stellte ein anderer Leser zur Verfügung: „Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie haben uns eine Anfrage gestellt. Momentan erhalten wir sehr viele E-Mails. Aus diesem Grund möchten wir Sie noch um Geduld bitten. Mit freundlichen Grüßen Ihr Postbank E-Mail-Team“, heißt es.

Auf diese Mail folgt noch eine weitere elektronische Post: „Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, herzlichen Dank für Ihre E-Mail an die Postbank. Ihr Anliegen habe ich an unsere Fachabteilung zur Erledigung weitergeleitet. Diese kümmert sich so schnell wie möglich darum. Bei Fragen nennen Sie uns bitte die Ticket ID XXXXXX, die wir zu Ihrer E-Mail vergeben haben“, schreibt die Bank. Weiter heißt es: „Gut zu wissen: Die Fachabteilung meldet sich bei Ihnen, wenn es notwendig ist – zum Beispiel bei Rückfragen. Sie erhalten dann einen Brief, eine Mail oder eine Nachricht in Ihre Nachrichtenbox im Postbank Online-Banking. In Einzelfällen kann es sein, dass wir Ihr Anliegen ohne eine weitere Nachricht erledigen. Kennen Sie schon unser Fragen- und Antworten-Portal? Hier erhalten Sie auf viele Fragen direkt eine Antwort. Schauen Sie einfach im Portal vorbei. Mit freundlichen Grüßen Ihr Postbank E-Mail-Team.“ Aber auch wenn es gelingt, die Hotline zu erreichen, sind die Antworten ebenso wenig hilfreich, schildert der Leser aus Tübingen: „In ein paar Stunden ist das Problem gelöst“, wurde ihm von einer Call-Center-Mitarbeiterin beschieden.

Langes Warten auf Kontoauszüge

Die Postbank migriert derzeit in Wellen ihre Kunden auf eine gemeinsame Plattform mit der Deutschen Bank. Noch zwei Migrationswellen stehen bevor, bis das Projekt, das das Institut Unity getauft hat, zur Jahresmitte abgeschlossen ist. Dass es kein einfaches Unterfangen ist, war Deutschlands größter Geschäftsbank durchaus bewusst. Schon im Geschäftsbericht 2021 hieß es: „Eine dieser Initiativen, UNITY, die darauf abzielt, unsere IT-Landschaft durch die Migration der IT-Systeme der ehemaligen Postbank in die Systeme der Deutschen Bank zu vereinfachen, steht zu Beginn des Jahres 2022 vor wichtigen Meilensteinen.“