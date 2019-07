Claus Unterkircher, die neuen E-Scooter waren schon in einige Unfälle verwickelt. Unterschätzen die Fahrer das Risiko?

Sie sollten vorher in einer ruhigen Straße üben, bevor sie sich in den Großstadtverkehr wagen. Sie sollten bevorzugt Radwege und nicht die Straße nutzen, aber natürlich auch nicht den Gehweg. Und wir empfehlen, einen Helm zu tragen, obwohl das nicht vorgeschrieben ist.

Müssen Sie als Anbieter nicht mehr tun?

Das tun wir. Wir verschenken Helme und Reflektoren an unsere Kunden und werden von diesem Sommer an eine kostenlose virtuelle Fahrschule anbieten. Dort können die Nutzer digital die neuen Regeln lernen und bekommen Tipps, wie man sicherer fahren kann. Zudem sind in den Städten vor allem am Wochenende Mitarbeiter unterwegs und erklären die Scooter. Wir haben auch spezielle Roller entwickelt, die eine zusätzliche Rücktrittbremse haben. Sie verzichten auf eine mechanische Vorderradbremse, die bei zu heftiger Betätigung zu einem Überschlag führen kann.