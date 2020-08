Beststellerautor Napoleon Hill : Der Mann, der Millionen Menschen reich machen wollte

Die einfachsten Versprechungen kommen oft am besten an. Das zeigt sich seit jeher an den Bestsellerlisten, auf denen es immer wieder Ratgeber nach oben schaffen, die menschliche Sehnsüchte im Titel tragen. „Sorge dich nicht – lebe!“ gehört zu den Dauerbrennern in der Sparte. In jüngeren Bestsellern geht es um die innere Kraft, die Gutes schafft („So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl“), um eine lebensverlängernde Ernährungsweise („How Not to Die“) oder ums nackte Überleben in Corona-Zeiten („How to Survive a Pandemic“). Manche Titel sind dem Zeitgeist geschuldet und bald wieder vergessen.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Andere halten scheinbar ewig. Zu den Versprechen, die auch nach Jahrzehnten inspirierend auf ihre Leser wirken, gehört Napoleon Hills Werk „Think and Grow Rich“. Von der Anleitung zum Nachdenken und Reichwerden wurden mehr als 60 Millionen Exemplare verkauft. Lässt man die Bibel und den Koran außen vor, steht das Buch damit unter den Top Ten der meistverkauften Bücher der Welt – hinter „Der Kleine Prinz“, „Der Herr der Ringe“ und „Harry Potter“ und gleichauf mit dem „Da Vinci Code“ von Dan Brown. Bei Amazon haben allein die englischsprachigen Hill-Ausgaben weit mehr als 30.000 Leserbewertungen, der Schnitt liegt bei 4,6 von 5 Sternen.