Nachhaltiges Investieren in Zeiten der Debatten um die Klimaschutzpolitik ist weiter von großer Bedeutung. Landläufig unter dem Kürzel ESG bekannt, verbirgt sich dahinter, dass Kapitalanlagen nicht nur monetäre Erträge bringen sollen, sondern auch Verbesserungen für Umwelt, soziale Standards und die Unternehmensführung. In jüngster Zeit stand im Zentrum der Debatte das sogenannte Greenwashing, auf Deutsch so viel wie Grünfärberei. Gemeint ist, dass ein positiver(er) Effekt etwa für das Klima behauptet wird, als dies tatsächlich der Fall ist – im Extrem etwa wenn ein Fonds in fossile Energien investiert, sich aber als nachhaltig bezeichnet, weil nicht in Waffen oder Tabak investiert wird.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Nach Daten des Branchendienstes Morningstar wurden in den vergangenen vier Monaten des vergangenen Jahres, vor Inkrafttreten der zweiten Stufe der EU-Offenlegungsverordnung zum Thema ESG 307 Fonds herabgestuft, die als besonders nachhaltig („dunkelgrüne“ Impact-Fonds nach Artikel 9) eingeordnet waren. Sie galten fürderhin nur noch als „hellgrün“ (Artikel 8). Mit einem Volumen von 175 Milliarden Euro waren dies immerhin 40 Prozent der gesamten Kategorie, sodass der Anteil der Fonds nach Artikel 9 an allen Fonds von 5,2 Prozent auf 3,3 Prozent sank. Besonders betroffen waren passive Fonds (ETF), deren Anteil an den Artikel-9-Fonds von einem Viertel auf ein Zwanzigstel fiel.