Wunschimmobilie : Weniger Platz, aber dafür schön gelegen

Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren in Deutschland zum Teil deutlich gestiegen. Vor allem die historisch niedrigen Zinsen haben bei vielen Menschen das Interesse an den eigenen vier Wänden so richtig geweckt und befördert. Daher ist vor allem das Angebot an attraktiven und zugleich erschwinglichen Häusern oder Eigentumswohnungen inzwischen mancherorts knapp. Angesichts dessen ist Flexibilität gefragt, wenn sich künftige Immobilienbesitzer ihre Wünsche in ihrem eigenen finanziellen Rahmen zumindest halbwegs erfüllen wollen.

Die meisten Deutschen würden dabei auf Wohnraum verzichten, wenn sie dafür mehr Nähe zur Natur bekämen oder die Wohngegend frei wählen könnten. Dies ergibt eine repräsentative Umfrage der Baufi24 Baufinanzierungs AG, Vermittler von Immobilienfinanzierungen. Demnach würden sich im Durchschnitt 79 Prozent der Bundesbürger so kompromissbereit zeigen und dies auch tun, um die Kosten zu reduzieren.