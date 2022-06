Das Ende des Häuserbooms : Wie sich steigende Zinsen auf die Immobilienpreise auswirken

Es ist eine Rechnung des Grauens, die die Finanzberatung FMH in diesen Tagen aufgestellt hat. Eigentlich geht es dabei zwar nur um ein paar wenige Zahlen, aber wer sich mit diesen Zahlen auseinandersetzen muss, dem dürfte es heiß und kalt den Rücken herunterlaufen.

Die Rechnung geht so: Ein Baukredit in der Höhe von 300.000 Euro mit zehn Jahren Laufzeit und einer vereinbarten Tilgung von zwei Prozent kostete einen Hauskäufer noch im März 1,4 Prozent Zinsen – macht also eine Rate von 850 Euro im Monat. Anfang Juni hatte sich der Zins auf 2,8 Prozent verdoppelt, damit steigt die monatliche Rate für die gleiche Kreditsumme auf stolze 1200 Euro. Innerhalb von nur wenigen Wochen ist in diesem Beispiel also die Höhe der monatlichen Ratenzahlung um rund 40 Prozent gestiegen. Und das ist noch nicht das Ende, denn seitdem haben sich die Zinsen für Baudarlehen mit zehnjähriger Laufzeit sogar auf mehr als drei Prozent erhöht.

Scharfe Veränderung

Die Situation auf dem deutschen Häuser- und Wohnungsmarkt hat sich so schnell und so scharf verändert, wie es noch Ende des vergangenen Jahres wohl niemand für möglich hielt. Noch nicht einmal ein Prozent betrugen die Bauzinsen vor dem Jahreswechsel, nun haben sie sich mehr als verdreifacht. Verursacht haben dies der heftige Anstieg der Inflation und die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Versprechen wahr macht und von Juli an mit höheren Leitzinsen dagegen vorgeht. Aber der reine Blick auf die Zahlen erfasst die Dramatik des Geschehens nur unzureichend: Menschen, die sich noch vor wenigen Monaten als kommende Hausbesitzer sahen, müssen sich von diesem Traum nun womöglich verabschieden. Es sei eine Zeit des „bösen Erwachens“, heißt es beim Baufinanzierungsvermittler Interhyp.

Doch nicht nur der Traum mancher Bundesbürger vom eigenen Haus könnte sich in Luft auflösen. Sondern es könnte sogar etwas geschehen, was die Deutschen seit Jahren nicht mehr gesehen haben: Die steigenden Zinsen könnten den jahrelangen Preisauftrieb auf dem Häusermarkt verlangsamen und im Ex­tremfall sogar zu fallenden Preisen führen. Das mag zunächst nach einem Hoffnungsschimmer aussehen für all jene, die in Zukunft zu den Hausbesitzern gehören wollten, aber sie sollten wissen: Höhere Zinsen machen den Vorteil eines leicht gefallenen Hauspreises schnell wieder zunichte.

Das Plateau ist erreicht

Mit ihren Prognosen sind viele Experten vorsichtig, wer wollte es ihnen verdenken. Aber dass das Preisniveau am Immobilienmarkt, bildlich gesprochen, bald ein Plateau erreicht haben könnte, erwarten dann doch einige. So sagt beispielsweise Michael Voigtländer, Leiter Immobilienmärkte beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln: „Höhere Zinsen schmälern die Attraktivität von Immobilien. Sollten sie weiter steigen, erwarte ich kurzfristig eine leichte Korrektur der Hauspreise.“ Eine Umfrage des IW und des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA unter Immobilienprofis kommt sogar zu dem Ergebnis, es gebe einen „massiven Stimmungseinbruch“. Und Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp, sagt: „Wir halten ein Abflachen des Preisanstiegs für wahrscheinlich, eventuell könnten die Preise in einigen Regionen und Segmenten auch zurückgehen.“ Das Unternehmen passt derzeit laufend seine Zinsvoraussagen an: Bis zum Jahresende erwartet man einen weiteren Anstieg der Immobilienzinsen für zehnjährige Darlehen auf einen Wert zwischen 3,5 und 4 Prozent. Alle Anzeichen dafür, dass auf dem deutschen Häusermarkt vieles nicht mehr so ist, wie es einmal war.